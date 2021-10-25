Yanlışlıkla WhatsApp Durum Paylaşanlar İçin Yeni Özellik Geliyor

WhatsApp Durum paylaşımı ile ilgili oldukça önemli bir özellik ortaya çıktı. Yeni özellik, popüler anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden yanlışlıkla paylaşım yapan kullanıcıları ilgilendiriyor. Kullanıcılar, ortaya çıkan özellik sayesinde Durum paylaşımını geri alabilecek. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Durum Paylaşımını Geri Alma Özelliği Gün Yüzüne Çıktı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. WABetaInfo, anlık mesajlaşma platformunun yeni bir seçenek üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Paylaşılan bilgilere göre anlık mesajlaşma hizmeti, Durum paylaşımını geri alma özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde yanlışlıkla paylaştıkları Durum gönderilerini geri alabilecek. Bu işlem, Durum sayfasına eklenecek "Geri Al" butonu üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilecek.

Anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden paylaştığınız bir Durum gönderisini silebilirsiniz fakat bu işlem pek pratik değildir. Geri alma özelliği, söz konusu paylaşımların çok hızlı ve pratik bir şekilde kaldırılmasını sağlayacak. WhatsApp, geri alma işleminin tamamlandığına dair kullanıcıyı bilgilendirecek.

Geri alma özelliği, WhatsApp Beta'nın 2.21.22.6 sürüm numaralı yeni güncellemesi ile birlikte Android kullanıcıların için kullanıma sunuldu. Bazı kullanıcıların 2.21.22.5 sürüm numaralı güncellemede de söz konusu özelliğe erişebileceği belirtildi.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek özellik şu anda test aşamasında. Bu sebepten ötürü söz konusu özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Test süreci başarı ile tamamlandıktan sonra yeni özellik WhatsApp Messenger kullanıcıları için yayımlanacaktır.

Duraklatmalı WhatsApp Sesli Mesaj Kaydetme Geliyor

Aktarılan bilgilere göre anlık mesajlaşma hizmeti, sesli mesajlar için yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. WhatsApp kullanıcıları, sesli mesaj kaydederken duraklatma seçeneğine sahip olacak. Böylelikle kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirilecek.

Kullanıcılar, ses kaydı esnasında ekranın alt kısmında yer alan butona dokunduğu takdirde ses kaydı duraklatılacak. Whatsapp kullanıcıları, tekrar aynı butona dokunduğunda ise ses kaydına devam edebilecek. Oluşturulan ses kaydını göndermek istemeyen kişiler, ekranın sol kısmında yer alan çöp kutusunu seçerek kaydı silebilecek.