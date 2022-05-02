WhatsApp Durum Görüntüleme Instagram’daki Gibi Oluyor

WhatsApp Durum görüntüleme işlemi çok daha kolay hale gelecek. Kullanıcılar, anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yenilik sayesinde diğer kullanıcıların paylaştığı gönderilere çok pratik ve hızlı bir şekilde göz atabilecek.

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için yenilikler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.

İlk olarak Snapchat tarafından sunulan Hikayeler özelliği, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya hizmetlerine eklenmişti. Kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan özellik, WhatsApp Messenger ve Facebook Messenger adlı anlık mesajlaşma uygulamalarına da gelmişti.

WhatsApp Messenger’da söz konusu özelliğe ulaşmak için uygulama içerisinden "Durum" sekmesine girmek gerekiyor. Durum bölümünde kişi listesinde yer alan kullanıcıların paylaştığı gönderilere bakılabiliyor. Bu, paylaşımlara bakmak için ek bir çaba sarf etmek anlamına geliyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram’da diğer kullanıcıların paylaştığı Hikayelere bakmak için herhangi bir bölümü görüntülemek gerekmiyor. Kullanıcılar ana sayfanın üst kısmında yer alan sekme üzerinden profil fotoğraflarına dokunarak paylaşımlara göz atabiliyor. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

WhatsApp Durum Görüntüleme Kolaylaşıyor

WhatsApp Messenger da söz konusu özelliğe erişimi daha kolay hale getirmek için kollarını sıvadı. WABetaInfo, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasının Durum özelliğine gelecek yenilik ile ilgili bir görsel paylaştı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan görsele baktığımızda sohbet penceresinde yer alan profil simgelerinin üzerine bir çerçeve ekleneceğini görüyoruz. Bu çerçeve, Durum paylaşımı yapan kullanıcıların profil fotoğraflarının üzerine eklenecek.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasında tıpkı Instagram isimli görüntü tabanlı sosyal medya platformunda olduğu gibi 24 saat sonra kaldırılacak olan paylaşımlara çok kolay bir şekilde erişilebilecek. Sohbet penceresinde yer alan profil simgesinin üzerine dokunduğunuz takdirde kişinin paylaştığı gönderiyi görüntüleyebileceksiniz.

Anlık mesajlaşma hizmetine gelecek yenilik, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Kullanıcılar, yapılan paylaşımları görmek için Durum sekmesine girmek zorunda kalmayacak. Şu anda WhatsApp Desktop sürümü için geliştirilme aşamasında olan yeniliğin çok yakında Android ve iOS uygulamalarına sunulması bekleniyor.