WhatsApp Durumunuzu Facebook'ta Paylaşabileceksiniz

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik test ediyor. Uygulamanın yeni beta sürümünde ortaya çıkan özellik, kullanıcıların WhatsApp Durumlarını, Facebook Hikayeler’de paylaşmalarına imkan tanıyor.

ABD’li sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler platform, kullanıcıların WhatsApp Durumlarını Facebook’ta paylaşabilmelerine olanak sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte, WhatsApp Durumunuzu Facebook’ta paylaşmak için WhatsApp hesabınızı sosyal medya hesabınıza bağlanmanız gerekmeyecek.

Eğer WhatsApp’ın beta programındaysanız, söz konusu paylaşım özelliğini Durumunuzun hemen altına görebileceksiniz. WhatsApp’ın Status ismini verdiği bölüm, Instagram Hikayeler veya Facebook Hikayeler ile benzer bir anlayışa sahip. Bu bölümde paylaştığınız metin, fotoğraf veya videolar, 24 saat sonra tamamen ortadan kayboluyor.

WhatsApp’ın Şubat 2017'de kullanıma sunduğu Status özelliği, günlük 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu bölüm, gelecek yıl WhatsApp'ta reklam göreceğiniz ilk yer olacak.

WhatsApp Durumunuzu diğer uygulamalarla paylaşmanıza imkan tanıyan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil; ancak beta sürecinin tamamlanmasının ardından iOS ve Android platformuna sunulması bekleniyor.