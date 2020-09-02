WhatsApp Duvar Kağıdı Özelliğine Büyük Güncelleme!

WhatsApp Messenger'ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı bir dizi özelliğin yer aldığı güncellemelerin içerisinde iPhone'a özel olarak geliştirilmiş bir özelliğin WhatsApp Messenger'ın Android sürümüne de geleceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. WABetaInfo'da yer alan bilgiye göre WhatsApp duvar kağıdı özelliğini geliştirecek bir dizi özellik üzerinde çalışıyor. Peki, WhatsApp Messenger'ın bu özellik ile ilgili çalışmaları neleri içeriyor? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp Duvar Kağıdı Güncellemesi Neler Sunuyor?

Dünya genelinde büyük bir kullanım oranına sahip olan WhatsApp Messenger, düzenli olarak güncelleme yayımlayarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaya ve işlevsellik açısından rakiplerinin önüne geçmeye devam ediyor. WABetaInfo tarafından yayımlanan bilgiye göre WhatsApp Messenger'ın bütün kullanıcılarını memnun edecek bir özellik üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp Messenger uygulamasına duvar kağıdı özelliğinin gelmesinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra WhatsApp Messenger kullanıcılarının arasında çok popüler bir hale gelmişti ve insanlar duvar kağıtlarını düzenli olarak değiştirmeye başlamıştı. WhatsApp Messenger'a gelen bu özellik ilk zamanlarda kullanıcıların her ne kadar hoşuna gitmiş olsa da zaman içerisinde uygulamanın kullanıcıları her sohbette aynı duvar kağıdını görmekten sıkılmaya başlamış ve bu da kullanıcı deneyiminin olumsuz etkilenmesine yol açmıştı.

2.20.199.5 sürüm numarasına sahip beta güncellemesiyle ortaya çıkan bilgilere göre uygulamanın kullanıcıları her sohbet için farklı bir duvar kağıdı kullanabilecek. Duvar kağıdı için getirilen bu özelliğin şimdilik WhatsApp Messenger'da mevcut olmadığını ve geliştirilmeye devam ettiğini de unutmamak gerekiyor. Bu özelliğin WhatsApp'ın Android sürümüne ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.