Denizli'de WhatsApp Ekmek Hattı Kuruldu

Denizli'deki fırıncılar sokağa çıkma yasağında ekmek alamayacak olan vatandaşlar için WhatsApp sipariş hattı kurdu. WhatsApp ekmek hattı sayesinde vatandaşların daha az dışarı çıkmaları gereceği belirtildi.

WhatsApp ekmek hattı nasıl çalışıyor?

Denizli’de Fırıncılar Odası WhatsApp Ekmek Hattı kurdu. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban yaptığı açıklamada 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'da başlayacak ve Pazar gecesi 24.00’da sona erecek sokağa çıkma yasağı sırasında ekmek alamayacak Denizlililerin bu hattan sipariş vermeleri durumunda fırıncıların ekmeği vatandaşın ayağına kadar götürüp teslim edeceklerini duyurdu.

Açıklamada "Vatandaşlar 155 veya belediye destek hatlarını arayarak ekmek temin edebilirler. Sorun yaşanması durumunda 0532 760 96 56 numaralı Denizli Fırıncılar Odası Destek Hattı üzerinden ekmek ihtiyaçları bildirilebilir." cümlelerine yer verildi.

Koronavirüste Son Durum

Son 24 saatte ülkemizde 34.090 test yapıldı ve 4.281 yeni vaka tespit edildi. Bugün 115 kişi hayatını kaybetti ve 875 kişi iyileşti.

15 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 69.392 oldu. Toplam can kaybı ise 1.518'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.820, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5.674 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.052 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 477.716 olduğu açıklandı.