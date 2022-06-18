Whatsapp Emoji Tepkilerine Artık Yeni Emojiler Ekleyebileceksiniz

Birkaç hafta önce WhatsApp bir mesaja altı farklı emoji ile tepki verme özelliğini yayınlamıştı. Uygulama, paylaşılan bir fotoğraf albümünde veya grup sohbetinde kullanıldığında bu işlevi yakında daha kullanışlı hâle getirecek ve uzun zamandır beklenen bu özellik şimdiden bazı ince ayarlara da kavuşuyor. Son olarak ise Whatsapp, mevcut herhangi bir emoji ile tepki vermenize izin verecek şekilde bu özelliğin geliştirilmiş bir sürümünü hazırlıyor.

WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere herhangi bir emoji ile tepki verme özelliği, Android ve Masaüstü için uygulamanın beta sürümünde zaten yayınlanması planlanmıştı ancak artık iOS versiyonunun da bu özelliğe kavuşacağı ortaya çıktı.

Özelliğin şu an tüm telefonlardaki varsayılan hâli, bir mesaja uzun süre basıldığında 6 farklı emoji arasından seçim yapmanızı sağlıyor. WhatsApp bu yeni güncelleme ile birlikte mevcut herhangi bir emoji ile tepki vermenize izin verecek bir "+" seçeneğini uygulamaya ekliyor.

Whatsapp Farklı Emoji Tepkilerini Ne Zaman Kullanıma Sunacak?

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi kullanıcılar aynı zamanda son kullandıkları emoji tepkilerini de görüntüleyebilecekler. Whatsapp yetkilileri yeni özelliği şu ifadelerle açıklıyor:

"WhatsApp, mesaja tepki vermek için kullanmak istediğiniz herhangi bir emojiyi kolayca seçip arayabileceğiniz, sürüklenebilir bir bölüm geliştirdi. Ayrıca aynı bölümde en son seçtiğimiz tepkilere ayrılmış bir satır da bulabileceksiniz."

Bu özellik şu anda hâlâ geliştirilmekte, bu da WhatsApp'ın bunu ne zaman herkese açık olarak yayınlayacağının belirsiz olduğu anlamına geliyor.