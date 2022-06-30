Whatsapp Emoji Tepkilerinin Yeni Güncellemesi Test Ediliyor

WhatsApp, Play Store ve App Store'dan en son kararlı sürümleri kullanan tüm kullanıcılara mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini yayınladıktan sonra şimdi Android ve iOS için WhatsApp Beta'daki bazı beta test kullanıcılarına emoji tepkilerinin güncellenmiş bir sürümünü sunuyor.

İki ay önce Android ve iOS için WhatsApp Beta'da emoji tepkilerinin yeni bir sürümünün geliştirildiği duyurulmuştu. Yeni sürüm sayesinde, klavyede mevcut herhangi bir emojiyi kullanarak mesajlara tepki vermek mümkün olacak. Aradan iki ay geçti ve WhatsApp bahsettiği bu yeni özelliği Android ve iOS için Beta sürümlerinde kullanıma sunuyor.

Emoji Tepkilerine Yeni Emojiler Ekleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Özelliğin WhatsApp hesabınız için zaten etkin olup olmadığını doğrulamak için bir mesaja emoji ile tepki vermeyi denemeniz gerekiyor. Emoji tepkilerinin sonunda yeni bir artı simgesi görünüyorsa mesajlara tepki vermek için artık herhangi bir emojiyi kullanabilirsiniz. Artı simgesine dokunduğunuzda, Android için WhatsApp Beta'da klavye ekrana gelirken, iOS için WhatsApp Beta'da herhangi bir emojiyi kolayca seçip arayabileceğiniz sürüklenebilir bir bölüm ekrana gelir.

Bu özellik şu anda WhatsApp hesabınız için mevcut değilse endişelenmeyin çünkü WhatsApp sürümünüzde herhangi bir yanlışlık yok. WhatsApp, özelliği önümüzdeki haftalarda daha fazla beta testine sunmayı planlıyor.

Özelliğin herkesin kullanımına ne zaman açılacağı da hâlâ belirsizliğini koruyor ancak ilk testlere katılanlar özelliğin gayet stabil çalıştığını aktarıyor.

Peki siz Whatsapp'ın emoji tepkilerini genişletmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.