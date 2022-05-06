Whatsapp Emoji Tepkileri Tüm Telefonlara Gelmeye Başladı

Geçtiğimiz aylarda özelliği tanıtmasının ardından WhatsApp Dünya'daki tüm kullanıcılara emoji tepkilerini sunmaya başladığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde altı emojiden biriyle mesajlara tepki verebileceksiniz. Bunlar: Parmak İşareti 👍, Kırmızı Kalp ❤️, Sevinçten Gözyaşlarına Boğulan Yüz 😂, Ağzı Açık Yüz 😮, Ağlayan Yüz 😢 ve Katlanmış Eller 🙏.

Mesajlaşma uygulaması yeni güncellemeyle birlikte iki özellik daha sunuyor. 2 GB dosya paylaşımını başlatan platform, grup üyelerinin sayısını da 512 kişiye yükseltiyor.

Mesajlara yapabileceğimiz emoji tepkilerine ek olarak WhatsApp artık önceki 100 MB sınırlamasından 20 kat daha fazla, 2 GB boyutunda dosya göndermenize izin veriyor. Şirket, bunun özellikle video dosyalarını desteklemek için tasarlanmış gibi göründüğünün farkında ancak "Küçük işletmeler ve okul grupları arasındaki işbirliğine yardımcı olacağını düşünüyoruz." diyerek hedeflediği kitlenin çalışanlar ve aileler olduğunu açıkladı. Ayrıca önceki sınır olan 256 kişiyi 512 kişiye kadar çıkaran grup sohbeti oluşturma özelliği de bu güncellemeyle birlikte geldi.

Yeni Özellikler Bu Haftadan İtibaren Geliyor

Özellikler yeni güncellemeyle birlikte bu hafta ve önümüzdeki hafta iOS, Android, macOS ve Windows'ta kullanıma sunulacak. Bu nedenle her telefona aynı anda gelmesi pek mümkün görünmüyor. Yine de uygulama mağazanıza göz atıp güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Bu bir dizi yeni özelliğin ve güncellemenin başlangıcı niteliğinde çünkü WhatsApp daha önce tüm emoji ve cilt tonlarıyla reaksiyonları desteklemeyi planladığını söylemişti. Bu da mevcut mesaj tepkilerinin gelecekte özelleştirilebilir olacağı anlamına geliyor olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özelliği kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.