WhatsApp-Facebook Bağlantısı Yüzünden Şirkete Rekor Ceza Kesildi!

İrlanda, nasıl gerçekleştiği kullanıcılara tam olarak açıklanmayan WhatsApp-Facebook bağlantısı yüzünden Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında WhatsApp'a rekor miktarda ceza kesti. Şirket, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına verilerini ana şirketi olan Facebook ile nasıl paylaştığını söylemediği için WhatsApp'ın AB'nin ver gizliliği yasasına karşı geldiği kanaatine varıldı.

İrlanda'nın almış olduğu karar sonucunda şirketin kesilen para cezasını ödemesi ve bununla beraber kullanıcılarla konu ile ilgili daha ayrıntılı olarak bilgi paylaşması gerekiyor.

Şirket, WhatsApp-Facebook Bağlantısı Yüzünden Ne Kadar Ödeyecek?

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olarak bağlı olduğu şirket Facebook ile neden ve nasıl paylaştığını kullanıcılara söylemediği için 225 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

İrlanda, GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında diğer Avrupa ülkelerinden gelen baskının ardından şirkete mesajlaşma uygulaması için başlangıçta önerilen miktarın dört katından daha büyük bir ceza uyguladı.

WhatsApp kararı, Lüksemburg'ün temmuz ayında GDPR ihlalinden ötürü Amazon'a 746 milyon Euroluk rekor miktarda para cezası kesmesinin ardından alındı. İrlanda, aralık ayında ise veri sızıntısı yaşanmasının ardından 72 saat içinde bilgilendirme yapmadığından Twitter'ı 450 milyon Euro para cezasına çarptırmıştı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun büyük teknoloji şirketleri hakkında iki düzineden fazla devam eden soruşturması bulunuyor. İrlanda, iki yıllık bir soruşturmanın ardından aldığı kararla birlikte WhatsApp'a Facebook ile veri paylaşımını GDPR'a uygun hale getirmesini emretti. WhatsApp, bu yılın başlarında kullanıcılarının telefon numaraları da dahil olmak üzere kişisel verilerinin büyük bir kısmını Facebook ile paylaşmayı kabul etmelerini şart koştuğu için eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Avrupa Veri Koruma Kurulu, temmuz ayında WhatsApp'ın ana şirketi ile veri paylaşım uygulamalarının öncelikli olarak araştırılması çağrısında bulunmuştu. Şirket, 2018 yılında şeffaflık ile ilgili bütün gerekliliklere uyduğunu belirterek para cezasına karşı çıkmıştı. Cezaların haksız yere verildiğini savunan şirket, karara itiraz edeceğini söylemişti.

İrlanda başlangıçta WhatsApp'tan ihlalden ötürü 50 milyon Euro talep etmişti ancak diğer veri koruma kurumlarından daha sert bir ceza uygulaması yönünde tavsiyeler gelmişti. Ulrich Kelber, mart ayında İrlanda'nın GDPR ihlalleri konusunda eylem eksikliğini vurgulamak için Avrupa Parlamentosu üyelerine yazı göndermişti.

Kelber, göndermiş olduğu yazıda WhatsApp hakkında 50'den fazla şikayet göndermesine rağmen hiçbir eylemde bulunulmadığını belirtmişti.