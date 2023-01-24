Artık Fotoğraflar WhatsApp'tan Orijinal Kalitesinde Gönderilebilecek

WhatsApp'ın bugüne dek bazı eleştirildiği noktalar oldu. Şirket çoğu isteği ve eleştiriyi dikkate aldı ve eksiklerini kapatmayı amaçladı. Şimdi ise bu eksikliklerden biri daha uygulamaya ekleniyor. WhatsApp'ın Android sürümünde nihayet bir fotoğrafı orijinal kalitesinde gönderebileceksiniz.

WaBetaInfo tarafından bildirildiği üzere WhatsApp'ın Android için en son beta yazılımı olan 2.23.2.11 sürümü kullanıma sunuldu. Diğer özelliklerin yanı sıra beta sürümünde kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri olan bir fotoğrafı orijinal kalitesinde gönderme özelliği bulunuyor.

Şimdiye kadar Android'deki WhatsApp kullanıcıları hizmet tarafından sıkıştırılmış fotoğrafları göndermek zorundaydı. Kullanıcılar artık bir fotoğraf gönderirken "otomatik", "en iyi kalite" ve "veri tasarrufu" kalitelerinden birini seçebiliyor. "En iyi kalite"nin orijinal kalite ile aynı olması gerektiğini düşünebilirsiniz ancak öyle değil. Şirket, daha yüksek aktarım hızları sağlamak için fotoğraf üzerinde veri tasarrufu kadar olmasa da yine de bir miktar sıkıştırma kullanıyor.

Yeni Özellik Tüm Kullanıcılara Ne Zaman Sunulacak?

Çoğu insan fotoğrafa yalnızca telefonunda bakmayı planladığı için bu oldukça yaygın ve anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte fotoğrafı orijinal kalitesinde göndermenin yararlı olduğu bazı durumlar var, bu nedenle WhatsApp görünüşe göre buna olanak tanımaya hazırlanıyor.

Özellik şu anda beta aşamasında, bu nedenle normal kullanıcılar henüz bu özelliğe erişemiyor. Beta olduğu için WhatsApp bu özelliği herkese açık bir sürüm hâline gelmeden önce kaldırmayı da tercih edebilir. Bu nedenle bu özelliğin ortaya çıktığını görmek harika olsa da hizmetin tüm kullanıcılarına resmî olarak ne zaman sunulacağından emin olamıyoruz.

Peki siz bu özelliğin gelmesini bekliyor muydunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.