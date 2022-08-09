Whatsapp'ta Bir Kez Görüntülenebilen Fotoğrafları Ekran Görüntüsü Alma Devri Bitiyor

WhatsApp, Salı günü yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamasına küçük bir gizlilik odaklı ince ayar getiriyor. Meta'ya ait küresel olarak her yerden kullanılan mesajlaşma hizmeti, değişikliklerin kullanıcılara deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve özel iletişimlerini korumak için "ek katmanlar" getirmeyi amaçladığını söylüyor.

WhatsApp, kullanıcıların uygulamayı görünür şekilde çevrimiçi olmadan özel olarak kullanmaları için bir seçenek sunacak, buna "çevrimiçi bulunma kontrolü" adını veriyor. Bu ay herkesin kullanımına sunulacak özellik, WhatsApp kullanıcılarının hangi kişilere çevrimiçi durumlarını gizleyebilmesini seçmelerine izin verecek. Çevrimiçi durumunuzu görebilecek kişilerin listesinin bir sınırı yoktur ve istediğiniz zaman insanları değiştirebilirsiniz. Şirket, güncellemenin hem masaüstü hem de mobil uygulamalara geleceğini söylüyor.

Whatsapp, Mesajları Özel ve Güvenli Tutmanın Yeni Yollarını Arıyor

Şirket ayrıca bir kez açıldıktan sonra kaybolan "bir kez görüntüle" mesajları için ekran görüntüsü engellemeyi test ediyor. WhatsApp bir yıl önce kaybolan bir medya seçeneği sunarak kullanıcılara o sırada alıcının paylaşılan fotoğrafları ve videoları ekran görüntüsü olarak kaydedip kaydetmediğini bilemeyeceklerini belirtmişti. Özellik şu an için test aşamasında ancak şirket bunu "yakında" kullanıcılara sunmayı umuyor.

Son değişiklik ise başka bir küçük yaşam kalitesi güncellemesinden ibaret ancak yeterince dikkate değer. Bu ay WhatsApp, kullanıcılara toplu bir bildirim göndermeden gruplardan özel olarak ayrılmalarına izin verecek. Grup yöneticileri yine de bilgilendirilecek ancak genellikle bu değişiklik, uygulamadaki gruplar arasında geçişi daha akıcı ve daha az zahmetli hâle getirecek. Bu değişiklik, uygulamanın hem masaüstü hem de mobil sürümüne sunulacak.

Meta Kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, yeni özellikler hakkında "Mesajlarınızı korumak ve onları yüz yüze konuşma kadar özel ve güvenli tutmak için yeni yollar geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.