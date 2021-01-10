WhatsApp Geri Döndü İddiası Doğru Değil!

WhatsApp geri döndü iddiası şimdilik doğruları yansıtmıyor. Bugün akşam saatlerinde Twitter üzerinden dolaşıma sokulan bilgiler arasında yer alan ve hızla yayılan iddianın doğruluğu konusunda kesin bir açıklama yok. Açıklama resmi kaynaklardan gelmediği gibi kaynak olarak belirtilen mecralarda da benzer bir açıklama yok.

Yaklaşık yarım saat önce birçok çok takipçili Twitter hesabı, "WhatsApp kararından döndü. Gizlilik politikası devam edecek. (CNN)" şeklinde paylaşımlar yapmaya başladılar. Bunun üzerine birçok kullanıcı bilginin doğru olduğunu ve Facebook'un kararından dönerek, veri paylaşımı konusunda fikir değiştiğini düşünmeye başladı.

İddiaların kaynağı ise hemen yukarıda gördüğünüz yazının en sonuna eklenen küçük bir paragraftı. CNN Türk tarafından yayınlanan yazının sonuna eklenen geri dönme kararında atıf ise CNN'in uluslararası yayın organına verilmişti. Fakat CNN International'e göz atıldığında WhatsApp ile ilgili herhangi bir haber yazmadığı net şekilde görülebiliyordu.

WhatsApp Geri Döndü İddiası Doğru Mu?

Twitter üzerinden paylaşılan bilgiden sonra birçok insan bilgiyi doğrulamaya çalıştı. Bilginin paylaşıldığı sırada CNN Türk'ün anasayfasında WhatsApp'ın kararından geri döndüğüne dair herhangi bir haber bulunmuyordu. Bunun üzerine birçok kullanıcı sabah saatlerinde CNN Türk'te yer alan bir haberden görseller paylaşmaya başladılar. CNN Türk'ün canlı yayını geri sarıldığında ise görselleri paylaşılan haberde böylesine bir detayın yer almadığı görüldü.

Ardından haber kanalının resmi internet sitesi üzerinde hemen yukarıda görüdğünüz görüntünün resmi dolaşıma girdi. Fakat burada yer alan bilgide de kaynak yetersizliği vardı. Bilgi Facebook'tan gelmediği gibi atıf yapılan mecra olan CNN'de WhatsApp ile ilgili herhangi bir haber yoktu. Hatta CNN üzerinde çok uzun süredir WhatsApp başlıklı ya da konulu herhangi bir haber yayınlanmamıştı.

CNN Türk'te yer alan haberde de yukarıda gördüğünüz gibi herhangi bir resmi kaynaktan konu ilgili açıklama gelmediğinin altı çizilmiş durumda. Kısaca ortaya atılan bilgi doğruyu yansıtmıyor.