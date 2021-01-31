WhatsApp'tan Gizlilik Endişelerini Yatıştıracak Hamle

WhatsApp gizlilik endişelerini Durumlar aracılığıyla gidermeye çalışıyor. Instagram'ın Hikayeler özelliğine benzer olarak tasarlanan Durumlar sayesinde platformdaki yanlış bilginin azaltılması ve gizlilik politikasının daha detaylı bir şekilde anlatılması amaçlanıyor.

WhatsApp, tartışmalı yeni gizlilik politikası nedeniyle kullanıcılarını rakip sohbet uygulamalarına kaçırmamak için yeni bir hamle denemeye başladı. Verge tarafından keşfedilen son güncellemede WhatsApp'ın Durum özelliğini kullanarak (diğer adıyla Hikayeler) kullanıcıları bilgilendirdiği gözlemlendi.

ABD ve Birleşik Krallık'ta "gizliliğinize olan bağlılığı" vurgulamak için Durum mesajlarını kullanan WhatsApp, kullanıcılarına yeni politika hakkında uyarılarda bulunuyor. Hindistan'da bir süredir benzer bir kampanya yürütülüyordu, ancak bu hamle artık daha küresel bir kitleye ulaşacak gibi gözüküyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir WhatsApp sözcüsü, güncellemelerin ileriye dönük olarak olabilmesi adına Durumlar özelliğine başvurduklarını söylüyor. WhatsApp, Durum paylaşımlarıyla gizlilik politikası değişikliği hakkındaki yanlış bilgi ve kafa karışıklığını engellemek istiyor.

WhatsApp gizlilik endişelerini Durumlar ile çözecek

Durum güncellemesi tüm Android veya iOS kullanıcıları tarafından görüntülenebiliyor ve WhatsApp'ın kullanıcı gizliliği taahhüdüne dair bir hatırlatma içeriyor. Güncelleme ayrıca WhatsApp'ın yeni özellikleri ve uygulama güncellemeleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan bir duyuru da içeriyor.

"WhatsApp artık Durumda! Size burada yeni özellikler ve güncellemeler hakkında bilgi vereceğiz." ifadeleriyle kullanıcıların bilgilendirilmesi amaçlanıyor: "Yeni olmayan bir şey, gizliliğinize olan bağlılığımızdır."

Şirket yayınladığı paylaşımlarda sunduğu uçtan-uca şifrelemeyi hatırlattı ve bu, kullanıcı görüşmelerine Facebook veya WhatsApp tarafından erişilemeyeceği anlamına geliyor. Platformda yayınlanan mesajda, "WhatsApp, kişisel konuşmalarınızı uçtan uca şifrelenmiş oldukları için okuyamaz veya dinleyemez" dedi.

WhatsApp gizlilik politikası hakkında WhatsApp Durum güncellemelerini almaktan vazgeçmenin -şimdilik- bir yolu yok gibi görünüyor. Şirketin bir süre daha bu paylaşımlarla kullanıcılarını bilgilendirmeye çalışacağını hatırlatalım.

Birçok kullanıcı Telegram veya Signal'e geçmeyi tercih etse de bu platformlarda uçtan uca şifrelemenin olmadığını unutmamak gerekiyor. Eğer son zamanlarda hangi mesajlaşma uygulamasının daha güvenli olduğunu merak ediyorsanız sizi şu yazımıza alabiliriz. Peki ya siz telefonunuzdan WhatsApp'ı sildiniz mi?