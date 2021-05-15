WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi İçin Son Gün: Kabul Etmeyenlere Ne Olacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi için verilen son tarih 15 Mayıs 2021 olarak işaretlenmişti. Peki, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılara gösterdiği sözleşme ne anlama geliyor ve sözleşme kabul edilmezse neler olacak? Konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kabul Edilmezse Ne Olur?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın yeni gizlilik politikasını kabul etmek için verilen son tarih 15 Mayıs'tı. WhatsApp, Twitter hesabı üzerinden konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, (sözleşmeyi) istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz."

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time. — WhatsApp (@WhatsApp) May 14, 2021

Facebook'a bağlı anlık mesajlaşma uygulamasının sıkça sorulan sorular sayfasında sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağı adım adım açıklandı. Mesajlaşma uygulamasının gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz uygulamanın birçok temel özelliğini artık kullanamayabilirsiniz.

WhatsApp'a göre kullanıcıların gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'tan sonra da kabul etmesi için zamanı olacak. Anlık mesajlaşma uygulaması, kullanıcılara bir süre boyunca hatırlatmada bulunacak. Kullanıcılar bu süre zarfında sözleşmeyi kullanmaya devam edebilecek fakat kullanıcı eğer yeni şartları kabul etmezse WhatsApp'ın bazı temel özelliklerinden artık yararlanamayacak.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse kısıtlanacak özellikler şu şekilde sıralandı:

Kullanıcılar sohbet listesine erişemeyecek.

Gelen sesli ve görüntülü aramalar bir süreye kadar cevaplanabilecek ancak kullanıcının kendisini sesli ve görüntülü arama başlatamayacak.

Kullanıcı eğer bildirimleri etkinleştirmişse üst panelde yer alan bildirimler sayesinde gelen mesajı okuyup yanıtlayabilecek ve görüntülü ya da sesli aramaya geri dönebilecek.

Uygulamanın bazı önemli özellikleri bir süre boyunca kısıtlı tutulmaya devam edecek. Bu sürenin sonunda telefonunuza gelen bildirimler de son bulacak. Kullanıcılar böylece gelen mesajları okuyamayacak, yanıtlayamayacak ve sesli / görüntülü mesajlara geri dönemeyecek.

WhatsApp Sözleşmesi Gelmedi, Ne Yapmalıyım?

WhatsApp sözleşmesi henüz gelmediyse endişelenmenize gerek yok. Şirket, kullanıcılara bir süre boyunca hatırlatmada bulunacak. Bu sırada sözleşmeyi kabul ederseniz uygulamanın sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara uyguladığı sınırlamaları da ortadan kaldırabilirsiniz.

Uygulamanın aldığı karardan hoşnut değilseniz ve başka bir uygulama arıyorsanız WhatsApp, Signal ve Telegram'ı gizlilik açısından karşılaştırdığımız yazımızı aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.