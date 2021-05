WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi İçin Son Gün: Kabul Etmeyenlere Ne Olacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi için verilen son tarih 15 Mayıs 2021 olarak işaretlenmişti. Peki, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılara gösterdiği sözleşme ne anlama geliyor ve sözleşme kabul edilmezse neler olacak? Konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın yeni gizlilik politikasını kabul etmek için verilen son tarih 15 Mayıs'tı. WhatsApp, Twitter hesabı üzerinden konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time.