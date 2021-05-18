WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Detayları Yayınlandı: Ne Değişti?

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi detayları neler? Geçtiğimiz birkaç aydır güvenlik soruyları boğuşan WhatsApp Messenger, yeni gizlilik sözleşmesini resmen kullanıma açtı. Peki ya verileriniz tehlikede mi, WhatsApp güvenlik konusunda neler sunuyor? İşte detaylar.

Facebook'a ait olan WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncelleme kararı almıştı.

Uygulama, kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklanmıştı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edilmişti.

WABetaInfo ise WhatsApp'tan yeni Hizmet Şartları ile ilgili son gelişmeleri ortaya çıkardı. Yeni şartlar aktif olduğuna göre, gerçekten WhatsApp'ta ne değişti? WhatsApp Yardım Merkezi açıklamasında, "Değişiklikler, WhatsApp'taki isteğe bağlı iş özellikleriyle ilgilidir ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlar" denildi.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi detayları neler?

WhatsApp, sohbetlerin ve aramaların uçtan uca şifrelendiğini, bu nedenle WhatsApp ve Facebook'un bunları okuyamayacağını veya dinleyemeyeceğini belirtiyor. Platform, her gün bir işletme hesabına mesaj gönderen ve arama yapan 175 milyondan fazla kişiye daha iyi destek sağlamak için, iş hesaplarıyla sohbetleri depolamak ve yönetmek için yeni araçlar geliştirdiklerini beyan ediyor.

WhatsApp kullanan işletmeler artık Facebook'un sunmayı planladığı hizmetleri barındırmak için bulut sağlayıcılardan faydalanabilir, ancak bu işletmeler sohbette açıkça etiketlenecek. Bu nedenle gerçekten onlarla iletişim kurmak isteyip istemediğiniz size bırakılacak. Facebook veya Instagram'dan bir işletme hesabı keşfetseniz bile, bu eylem hedefli reklamlar oluşturmak için tercih ediliyor.

Bazı WhatsApp işletme profilleri, müşterileri ürünlerini keşfedebilmeleri için zaten Facebook Mağazaları özelliğini kullanıyordu. Facebook Mağazalarıyla etkileşim kurduğunuzda WhatsApp, bu eylemin Facebook ile nasıl paylaşıldığını da size bildirecek.

Tekrardan hatırlatalım, bu özellikler tamamen isteğe bağlı kullanımda. Yani Facebook'un bulut sağlayıcılarını kullanan bir işletme hesabıyla sohbet edip etmemek size bırakılıyor.

Ayrıca WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası güncelleme yapmakla ilgili değil. Yani sözleşmeyi kabul etmeyen hesapların kişisel aramaları, durum güncellemeleri ve arkadaşlar ve aile ile iletileri etkilenecek.

Hangi anlık mesajlaşma uygulamasını kullanacağınıza karar veremiyor musunuz? Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak WhatsApp, Telegram ve Signal karşılaştırma yazısına göz atabilirsiniz.