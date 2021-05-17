WhatsApp Gizlilik Sözleşmesine Rağmen İndirme Sayısı Uçuşta!

WhatsApp gizlilik sözleşmesine rağmen indirme sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. WhatsApp Messenger'ın sözleşmeyi güncelleme kararı aldıktan sonra büyük bir kullanıcı kitlesini kaybettiği düşünülüyordu.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi İndirme Sayısını Azaltmadı

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncelleme kararı almıştı. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklanmıştı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edilmişti.

WhatsApp Messenger, gizlilik politikasını güncelleme kararını aldıktan hemen sonra sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Gizlilik sözleşmesi, büyük bir dijital göçün başlamasına neden olduğu düşünülüyordu fakat Sensor Tower tarafından paylaşılan bilgilere göre platformun indirme sayısı artmaya devam etti. Bu, WhatsApp Messenger'ın sözleşmeyi güncelleme kararı aldıktan sonra büyük bir kullanıcı kitlesini kaybetmediği anlamına geliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, ocak ayında sözleşmeyi güncelleme kararı almıştı. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere baktığımızda mesajlaşma platformu, ocak ayında 45, şubat ayında 43, mart ayında 47 ve geçtiğimiz ay ise 38 milyon defa indirildi. Sözleşme nedeni ile uzun süre boyunca sosyal medyada gündem olan uygulama, son 4 ay içerisinde toplamda 173 milyon kez indirildi.

Gizlilik ve güvenlik ile ön plana çıkan anlık mesajlaşma platformu Signal, ocak ayında 51 milyon kez indirildi. WhatsApp alternatifi Telegram ise aynı dönemde 64 milyon kez indirildi. İki uygulamanın da indirme sayısı ocak ayından sonra düşüşe geçti.

Signal, Eylül – Kasım 2020 tarihleri arasında indirme sayısı toplamda 4,8 milyona ulaşmıştı. Uygulama, ocak ayında oldukça büyük bir başarı elde etti fakat ocak ayından sonra tekrar büyük bir düşüşe geçti. Özellikle ocak ayında popülerliğini önemli ölçüde arttıran Signal, son dört ay içerisinde toplamda 65 milyon kez indirildi.

Mesajlaşma uygulaması Telegram, Eylül – Kasım 2020 tarihleri arasında indirme sayısı toplamda 120 milyondu. 2021 yılının ocak ayında 64 milyon kez indirilen uygulamanın indirme sayısı tıpkı Signal gibi diğer aylarda düşüşe geçti. Platform, son dört ay içerisinde toplamda 162 milyon kez indirildi.