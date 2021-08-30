WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini Kabul Etmeyenlere Ne Olacağı Belli Oldu

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan yeni bilgilere göre anlık mesajlaşma hizmetinin sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı belli oldu.

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncelleme kararı almıştı. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklanmıştı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edilmişti.

WhatsApp Messenger, gizlilik politikasını güncelleme kararını aldıktan hemen sonra sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Gizlilik sözleşmesi, büyük bir dijital göçün başlamasına neden olmuştu. Şirket, kullanıcı göçünü engellemek için bazı hamleler yapmıştı. Bu hamlelerden bir tanesi ise gizlilik sözleşmesinin kabul etmek için son tarihini ertelemek olmuştu.

Şirket, daha sonra yaptığı açıklamada, gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının silinmeyeceğini belirtmişti. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarına kademeli olarak kısıtlama uygulanacaktı.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi İçin Alınan Karar Ortaya Çıktı

WABetaInfo, popüler anlık mesajlaşma platformunun gizlilik sözlemesini kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarına ne olacağını gün yüzüne çıkardı. Aktarılan bilgilere göre platformun gizlilik sözleşmesi isteğe bağlı olacak. Güncellenen gizlilik politikasını kabul etmeyenlerin WhatsApp işletme hesaplarına mesaj gönderemeyeceği ileri sürüldü.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebileceği belirtildi. Şirket, konu ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapmadı fakat WABetaInfo, bu kararın çok yakında resmi olarak açıklanacağını ifade etti.

WhatsApp kullanıcıları, uzun bir süredir söz konusu gizlilik politikasının isteğe bağlı olmasını istiyordu. Popüler anlık mesajlaşma platformunun kullanıcıların geri bildirimlerine önem verdiğini ve bunu göz önünde bulundurarak yeni bir karar aldığını görüyoruz.

WhatsApp Mesajlara Tepki Verme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Instagram'ın yanı sıra Facebook'un bir uygulaması olan Messenger'da da sık sık başvurulan bir özellik olan tepkilerin uygulamanın yakın bir zamanda alacağı güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Duyguları ifade etmek için mesajlara doğrudan emoji eklenmesine olanak tanıyan tepkiler şu anda Instagram, Twitter, Facebook Messenger gibi uygulamalarda yer alıyor. WhatsApp söz konusu platformlara kıyasla daha tek amaçlı bir uygulama olsa da en azından Facebook'un ekosisteminde tepkileri en geç alan uygulama olacak.