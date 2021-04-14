WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kararına Almanya'dan Tepki!

Whatsapp gizlilik sözleşmesi kararına Almanya'dan açıklama geldi. Almanya, yeni politikanın WhatsApp ve Facebook arasındaki veri paylaşımını genişleteceğinden endişe duyuyor. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Konusunda Endişe Duyuluyor

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncellemişti. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklanmıştı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edilmişti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger, sözleşmeyi güncellemesinin hemen ardından kullanıcılar tarafından büyük bir tepki toplamıştı. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen şirket, sözleşmeyi zorunlu hale etirmişti. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesapları askıya alınacaktı.

Şirket, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak gizlilik sözleşmesini mayıs ayına ertelemişti. Yapılan açıklamada, "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamana sahip olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz" ifadelerine yer verilmişti.

Alman veri düzenleyicisi, Facebook'un WhatsApp aracılığı ile kullanıcı verilerini toplamasını durdurmak istiyor. Mobilesyrup'taki habere göre Hamburg merkezli düzenleyici, sözleşme değişikliğinin verilerin daha geniş pazarlama ve reklam amaçları için kullanımına izin verilebileceğine dair endişe duyduğunu belirtti.

Düzenleyici Johannes Caspar, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, yeni politikanın WhatsApp ve Facebook arasındaki veri paylaşımını genişleteceğini ve bunun "yasadışı bir şekilde uygulanabileceğini" söyledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde: