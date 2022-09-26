Whatsapp Görüntülü Grup Aramasına Kullanıcıları Sevindiren Yeni Özelikler Eklendi

Whatsapp hem Android hem de iOS cihazlarda hala bir numaralı iletişim uygulaması olarak yerini koruyor. Meta'nın sahibi olduğu uygulama, geçtiğimiz yıllara kadar basit düzeyde işleviyle kullanıcılar için gayet yeterliydi. Fakat son yıllarda gelişen Telegram, Signal, Google Meets gibi uygulamalar Whatsapp'ı belirli noktalarda geride bırakmaya başladı. Buna karşın Meta harekete geçti.

Son aylarda Whatsapp gruplarında video konferans üzerine çalışmalar sürdüren Meta, yakın zamanda konuyla ilgili kapsamlı bir değişiklik getirmeye hazırlanıyor. Halihazırda Google Meets gibi uygulamalarda bulunan çoğu özellik Whatsapp'a da gelecek. Firma bu şekilde Whatsapp'ı aynı zamanda bir iş iletişim uygulamasına dönüştürmek istiyor.

Tek Link Üzerinden Whatsapp Görüntülü Konuşmaya Katılmak Artık Mümkün!

Çoğu kişi yeni Whatsapp video konferans özellikleri arasında zamanlama eklentisini beklese de ne yazık ki şimdilik görüntülü konuşma etkinliklerini zamanlama seçeneği Meta tarafından sunulmadı.

Fakat artık Whatsapp video konferanslarına tek bir link üzerinden katılmak mümkün hale geldi. Video konferansın azami katılımcı sayısı da 32'ye artırıldı. Call Links adı verilen bu yeni özellik sayesinde video konferansı kuran kişi istediği kişileri gruplarda olmasa dahi görüşmeye dahil edebilecek. Whatsapp, yeni özellikler ile çok daha kapsamlı bir iş iletişim ortamı sağlamak istiyor. Video konferanslara telefonlar dışında bilgisayarlardan da katılım mümkün olacak. Yakın zamanda uygulamanın video konferans tarafındaki yenilikler hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak