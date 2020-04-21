WhatsApp Görüntülü Konuşma Katılımcı Sayısı İkiye Katlanıyor

Covid-19 nedeni ile evlerine kapanan milyonlarca kişi sevdikleri ile iletişim kurmak için görüntülü konuşma yollarını tercih ediyor. WhatsApp görüntülü konuşma katılımcı sayısı için kritik bir adım atarak kullanıcıların yaşadığı deneyimi bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

WhatsApp Görüntülü Konuşma Katılımcı Sayısı Kaç Kişi Olacak?

Covid-19 pek çok kişinin evlerine kapanmasına yol açtı. Bu nedenle insanlar aileleri, dostları ya da iş arkadaşları ile iletişim kurabilmek adına görüntülü konuşma servislerine yöneliyor.

Tam da bu noktada WhatsApp, son zamanlarda yükselişe geçen Zoom ve Skype ile daha sıkı bir rekabet ortamı kurabilmek adına görüntülü konuşma sırasında destek verilen katılımcı sayısı için bazı kritik adımlar atmayı hedefliyor.

WhatsApp mevcut durumda görüntülü konuşma için dört kullanıcıya kadar destek sunuyor. Bu sayıya sizin de dahil olduğunuzu (siz ve üç kişi) vurgulamakta fayda var. Buna karşın uygulamanın son beta sürümünde ortaya çıkan kodlara göre görüntülü konuşma için sekiz kullanıcıya kadar destek verilecek. Yani desteklenen azami kullanıcı sayısı iki kat artış gösterecek.

Artış, WhatsApp'ın görüntülü konuşma imkanlarını daha işlevsel bir hale getirse de Skype (50 kişi) ve Zoom (100 kişi) hala çok ileride yer alıyor.

Söz konusu değişikliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu aşamada belli olmasa da yeniliğin hem Android hem iOS kullanıcıları için geçerli olacağı görülüyor. Muhtemelen oldukça yakın bir zamanda herkese açık olarak yayınlanmasını bekleyebiliriz. Peki siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?