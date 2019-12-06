WhatsApp Grubuna Kişi Eklediği için Bıçaklandı!

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ferhat Z., WhatsApp'ta kurulan gruba kişi ekleyip çıkardığı için bıçaklandı.

Bıçaklı WhatsApp Kavgası

Söz konusu olay geçtiğimiz saatlerde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu sınırları içerisinde gerçekleşti. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencileri ile Sağlık Bilimleri Bölümleri öğrencileri arasında yaşanan kavganın temel sebebi ise kurulan WhatsApp grubuna kişi ekleme ve çıkarma.

Öncesinde sözlü olarak başlayan tartışma ilerleyen süreçlerde yerini kavga ve bıçağa bıraktı. Bu sırada öğrencilerden Ferhat Z. ise bıçakla sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, öğrenciyi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

Yapılan açıklamalarda öğrencinin durumunun iyi olduğu ve kritik bir sürecin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri söz konusu kavga ve yaralama ile ilgisi bulunan dört kişiyi görüntülerden tespit etti ve yakalayıp gözaltına aldı.