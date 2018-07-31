WhatsApp Grup Görüntülü Görüşme Özelliği Devreye Girdi

WhatsApp grup görüntülü konuşma özelliği en sonunda bütün WhatsApp kullanıcıları için aktif hale getirildi. WhatsApp tarafından bugün yapılan açıklamayla birlikte dört kişiye kadar görüntülü konuşma yapılabileceği söylendi.

WhatsApp kullanıcıları iki yıldan uzun süredir uygulama üzerinden görüntülü ya da sesli aramalar yapabiliyorlardı. İki yıldır, kullanıcıların uygulamada her gün ortalama 2 milyar dakika görüşme yaptıklarını dile getiren WhatsApp, bugünden itibaren 4 kişiye kadar destek veren görüntülü grup konuşma özelliğinin de popüler mesajlaşma servisine eklendiği belirtildi.

Sesli, görüntülü ya da yazılı görüşmelerde olduğu gibi grup konuşmalarının da end-to-end encryption (EE3E) yani Türkçe karşılığıyla uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunduğunu ifade eden WhatsApp, bu sayede grup konuşmalarının kullanıcılar arasında oldukça gizli şekilde yapıldığını vurguladı. Uçtan uca şifreleme yöntemiyle konuşmalardaki güvenliğin arttığı ve yapılan görüşmelerin neredeyse hacklenemez şekilde yapılabildiği hatırlatıldı.

Android ve iOS kullanıcıları için aynı anda devreye alınan özelliği denemek için WhatsApp uygulamasını Google Play ve App Store üzerinden güncellemeniz gerektiğinin de altı çizildi.

WhatsApp Grup Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

Dört kişiye kadar destek veren grup görüntülü konuşma özelliğinin kullanımıysa oldukça basit: Herhangi bir arkadaşınızı WhatsApp üzerinden görüntülü aramanız ardından, ekranın sağ üst köşesinde yer alan (yukarıda işaretlediğimiz yerde bulunan) “+” tuşuna basmanızla birlikte karşınıza çıkan rehberden istediğiniz kişiyi konuşmaya ekleyebiliyorsunuz.

İkinci kişi eklendikten sonra yine aynı tuşa basmak suretiyle iki arkadaşınızı daha görüşmeye ekleyebiliyor ve dört kişi herhangi bir sorun olmadan görüntülü konuşma özelliğini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.