Whatsapp Gruplarının En Çok İstenen Özelliği Sonunda Ekleniyor

Whatsapp, uygulamasını yeni özelliklerle geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyor. Yeni bir Grup Üyeliği Onayı özelliği, WhatsApp grup yöneticilerinin hangi üyelerin girişine izin vermek veya girişini reddetmek istediklerini seçmelerine izin verecek.

Hızlı bir şekilde büyük gruplar oluşturmak istediğinizde WhatsApp Grup bağlantıları gerçekten kullanışlı olabilir. Paylaşılabilir bir bağlantı, yöneticilerin basitçe paylaşmasına izin verirken, ilgili tüm kullanıcılar bağlantı yoluyla gruba katılabilirler. Ancak bu kolaylık, bağlantı yanlış ellere geçebileceği ve gruba herkes katılabileceği için kimi zaman güvenlik problemlerine de yol açabiliyor, öyle ki gruptaki herkesin numarası o bağlantıyla gruba gelenler tarafından istek dışı öğrenilebiliyor.

Yeni bir WhatsApp güncellemesi şimdi bu sorunu düzeltmeye odaklanıyor. En son Whatsapp beta güncellemesinin yeni özellikleri arasında etkinleştirildiğinde WhatsApp grup yöneticilerinin bir bağlantı aracılığıyla katılan kişilerin isteklerini kabul etmesine veya reddetmesine olanak tanıyan bir Yönetici Onayı özelliği içeriyor.

Grup Üyeliği Onayı Özelliği Yakında Whatsapp'a Ekleniyor

Haber WABetaInfo'dan geliyor ve şu anda yalnızca beta kullanıcıları ile sınırlı olan özelliğin yakında hem Android hem de iOS'ta uygulamanın kararlı sürümleri için kullanılabileceğini öne sürüyor.

WhatsApp'taki Yönetici Onayı özelliğinin manuel olarak açılması gerekir. Açma veya kapatma seçeneği grup ayarlarında "grup üyeliği onayı" olarak mevcut olacak ve özellik her açıldığında veya kapatıldığında, gruptaki tüm mevcut kullanıcılara değişiklikten haberdar olmaları için hızlı bir uyarı gönderilecek.

Grup üyeliği onay özelliği açıldığında, her bir kişi paylaşılabilir bir bağlantı üzerinden gruba girmeye çalıştığında, yöneticiler bekleyen istekleri Grup Bilgileri kısmında ayrı bir alt bölümde bulabilecek. Yöneticiler gruba girmesine izin vermek istedikleri kullanıcıları buradan seçebilecek.