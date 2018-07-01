WhatsApp Grup Yöneticileri Artık 'Kral' Olabilecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliği sayesinde grup yöneticilerini sevindirecek gibi gözüküyor. 'Salt mod' adı verilen yeni özellik ile birlikte, grup içerisinde yalnızca yöneticiler mesaj yazabilecek. Böylelikle kalabalık gruplardaki karmaşanın önüne geçilebilecek.

Halihazırda Telegram'da yer alan bu özelliği WhatsApp'a kopyalayan Facebook, artık grup yöneticilerine daha fazla yetki veriyor. Yani yöneticiler, grup sohbetlerini yalnızca kendileri mesaj gönderebilecek şekilde ayarlayabilir ve aynı zamanda tüm katılımcıları da susturabilirler. Katılımcılar ise mesaj gönderemez ve yöneticinin gönderdiği mesajlara erişebilirler.

Özellikle kalabalık gruplar için bir hayli önemli bir yenilik olan Salt mod, WhatsApp tarafından şu şekilde açıklanmış:

" İnsanların grupları kullanmasının nedeni; okullardaki ebeveynler ve öğretmenler, toplum merkezleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi önemli duyurular ve bilgiler almaktır. Bu yeni ayarı kullanıma sunduk böylelikle yöneticiler bu kullanım durumları için daha iyi araçlara sahip olabilir."

Ayrıca grup içerisinde sohbet kapalı olduğunda direkt yöneticilere mesaj atılabiliyor. Bu sayede bilgi akışı engellenmemiş yalnızca karışık durumların kontrolü sağlanmış oluyor. Şu anda Android ve iOS için sunulan yeni özelliğin "Mesaj Gönder" başlığında kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor.