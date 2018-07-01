  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. WhatsApp Grup Yöneticileri Artık 'Kral' Olabilecek

WhatsApp Grup Yöneticileri Artık 'Kral' Olabilecek

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya
YORUM YAZ

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliği sayesinde grup yöneticilerini sevindirecek gibi gözüküyor. 'Salt mod' adı verilen yeni özellik ile birlikte, grup içerisinde yalnızca yöneticiler mesaj yazabilecek. Böylelikle kalabalık gruplardaki karmaşanın önüne geçilebilecek.

Halihazırda Telegram'da yer alan bu özelliği WhatsApp'a kopyalayan Facebook, artık grup yöneticilerine daha fazla yetki veriyor. Yani yöneticiler, grup sohbetlerini yalnızca kendileri mesaj gönderebilecek şekilde ayarlayabilir ve aynı zamanda tüm katılımcıları da susturabilirler. Katılımcılar ise mesaj gönderemez ve yöneticinin gönderdiği mesajlara erişebilirler.

Özellikle kalabalık gruplar için bir hayli önemli bir yenilik olan Salt mod, WhatsApp tarafından şu şekilde açıklanmış: 

"İnsanların grupları kullanmasının nedeni; okullardaki ebeveynler ve öğretmenler, toplum merkezleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi önemli duyurular ve bilgiler almaktır. Bu yeni ayarı kullanıma sunduk böylelikle yöneticiler bu kullanım durumları için daha iyi araçlara sahip olabilir."

Ayrıca grup içerisinde sohbet kapalı olduğunda direkt yöneticilere mesaj atılabiliyor. Bu sayede bilgi akışı engellenmemiş yalnızca karışık durumların kontrolü sağlanmış oluyor. Şu anda Android ve iOS için sunulan yeni özelliğin "Mesaj Gönder" başlığında kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor.

Uyuşturucu Suçlarına İlişkin WhatsApp İhbar Hatları Kuruldu MOBİL Uyuşturucu Suçlarına İlişkin WhatsApp İhbar Hatları Kuruldu
WhatsApp'ta Görüntülü Grup Konuşması Dönemi Başladı SOSYAL MEDYA WhatsApp'ta Görüntülü Grup Konuşması Dönemi Başladı
WhatsApp, İletilen Mesajları Gösterecek Bir Özelliği Test Ediyor YAZILIM WhatsApp, İletilen Mesajları Gösterecek Bir Özelliği Test Ediyor

ETİKETLER: whatsapp whatsapp grup whatsapp özellikler

YORUMLAR