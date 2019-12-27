WhatsApp Gruplara Efsane Özellik Yolda

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Yeni gelecek olan özellik görünüşe göre çok sevilecek.

WhatsApp Gruplara Kaybolan Mesaj Özelliği Geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

WhatsApp'a gelecek olan yeni özellik WhatsApp Beta'nın 2.19.275 numaralı sürümünde ortaya çıktı. Çok yakında WhatsApp guruplarda mesajlar otomatik olarak silinecek. Yeni özellik grup ayarlarında bulunacak. Mesajların otomatik olarak hangi zaman aralıklarında silineceğini seçebileceksiniz. WABetaInfo’ya göre, bu özellik konuşmaların akıllı telefonlarda çok fazla depolama alanı kaplamasını engellemeyi amaçlıyor.

Hemen aşağıda bulunan görselden özelliğin nasıl görünceğine bakabilirsiniz.

Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcıların kullanımına açılacağı henüz bilinmiyor. Özelliğin beta programındaki testlerinin bitmesinin ardından tüm WhatsApp kullanıcılarına kademeli olarak açılacağını tahmin etmekteyiz. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan WhatsApp'ı cihazınıza indirebilirsiniz.