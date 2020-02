WhatsApp Grupları Düşündüğünüz Kadar Güvenilir Olmayabilir

WhatsApp'ta kurduğunuz grubunuz sandığınız kadar özel olmayabilir. Google aramalarında WhatsApp grup davetlerinin endekslendiği fark edildi ve bu durum, Google üzerinden gruplarınıza istenmeyen kişilerin girmesinin önünü açıyor.

WhatsApp grupları için davet bağlantıları Google'ın arama algoritması tarafından ekleniyor. Yani grubunuza ait davet bağlantısını herhangi bir yerde herkes tarafından bulunabilir ve WhatsApp grubunuza yalnızca hızlı bir Google aramasıyla katılınabilir.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q