WhatsApp Grupları Düşündüğünüz Kadar Güvenilir Olmayabilir

WhatsApp'ta kurduğunuz grubunuz sandığınız kadar özel olmayabilir. Google aramalarında WhatsApp grup davetlerinin endekslendiği fark edildi ve bu durum, Google üzerinden gruplarınıza istenmeyen kişilerin girmesinin önünü açıyor.

WhatsApp grupları için davet bağlantıları Google'ın arama algoritması tarafından ekleniyor. Yani grubunuza ait davet bağlantısını herhangi bir yerde herkes tarafından bulunabilir ve WhatsApp grubunuza yalnızca hızlı bir Google aramasıyla katılınabilir.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

WhatsApp sözcüsü bu bağlantıların "aranabilir, herkese açık kanallarda" paylaşıldığını ve bağlantıları gizli tutmak isteyen kişilerin herkese açık sitelerde paylaşmaması gerektiğini dile getirdi. Google'ın arama çubuğuna "chat.whatsapp.com" yazmak kadar kolay bir şekilde bulunabilen gizli WhatsApp grupları, Google'ın arama sayfalarında yerini almış durumda.

WhatsApp ise konu hakkında kullanıcıların tedbirli olması gerektiğini ve grup davet bağlantılarıyla ilgili detayları şu şekilde aktardı:

"WhatsApp grup yöneticileri, oluşturdukları bir bağlantıyı paylaşarak herhangi bir WhatsApp kullanıcısını davet edebilir. Ortak kanallarda paylaşılan içerikler gibi herkese açık olarak gönderilen davet bağlantıları da diğer WhatsApp kullanıcıları tarafından görüntülenebilir.

Kullanıcıların tanıdıkları ve güvendikleri kişilerle özel olarak paylaşmak istedikleri bağlantılar, herkesin erişebileceği bir web sitesinde yayınlanmamalı"