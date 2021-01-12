WhatsApp Grupları İçin Endişe Verici Güvenlik Açığı!

WhatsApp Messenger yakın bir zamanda Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerdeki kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi göstermeye başlamıştı. Bu sözleşmede kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile paylaşacağına dair ifadelerin yer alması ise kullanıcılardan tepki gelmesine yol açmıştı. WhatsApp grupları ile ilgili yeni bir güvenlik açığı ise insanların dikkatinin yeniden anlık mesajlaşma uygulamasına vermesine neden oldu.

WhatsApp Gruplarını Erişilebilir Hale Getiren Açık!

Birçok insan, herhangi bir konu hakkında mümkün olan en kısa sürede cevap elde etmek istediğinde dünyanın en büyük arama motoru olan Google’a başvurur. İnsanlara ihtiyacı olan bilgileri mümkün olabildiğince kısa sürede vermeyi amaçlayan arama motoru Google, milyonlarca web sitesini bünyesine alan büyük bir arama motorudur.

Bu arama motoru, web sitelerine eklenen son yazıları arama motoru botları ile takip eder ve son eklenen yazıları doğrudan arama motoruna eklemek için indexleme işlemini başlatır.

Bu, insanların herhangi bir konu ile ilgili araştırma yaparken bulmak istediği sonuca daha çabuk ulaşmasına yardımcı olurken WhatsApp Messenger kullanıcıları için büyük bir tehlike oluşturdu. WhatsApp’ın grup davet bağlantılarını “noindex” yani arama motorunda görüntülenmesine izin verilmeyecek şekilde işaretlememesi, grup davet bağlantılarının herhangi bir kullanıcının erişebileceği hale gelmesine yol açtı.

Bu durum WhatsApp’ın başına 2019 yılında da gelmişti. Google’ın WhatsApp bilgilerini indexlemesine izin vererek bağlantının iletilmediği kişilerin başkalarının grubuna katılmasına neden olmuştu. Grup yöneticileri ve WhatsApp’ın kullanıcı kitlesi, uygulama ile ilgili geçmişte WhatsApp yönetimine çok sayıda şikayet iletmişti.

Anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan güvenlik zafiyetinden ötürü bazı gruplarda yer alan özel mesajlar başkaları tarafından açığa çıkmıştı. WhatsApp Messenger söz konusu sorunu çok fazla zaman kaybetmeden çözmek için harekete geçti ve bu tür bilgileri gizli hale getirdi.

Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma uygulaması hakkında her geçen gün yeni bir gizlilik sorunu meydana gelmeye devam ediyor. Peki, siz söz konusu uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygulama ile ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.