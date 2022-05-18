Whatsapp Gruplarına Herkesin Sevineceği Yeni Bir Özellik Geliyor

Dünyanın en popüler sohbet uygulamalarından Whatsapp, her geçen hafta uygulamasını güncellemeye ve yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Yeni gelen özellik, pek çok kesimin en çok istediği özelliklerin başında geliyor. Bu özellik sayesinde artık tüm Whatsapp gruplarından sessiz sedasız ayrılabileceksiniz.

Bundan böyle zoraki kaldığınız akraba gruplarından, yıllardır tek bir ses bile çıkmayan arkadaş gruplarından ayrılabileceksiniz. Whatsapp'ın beta sürümünde yenilikleri keşfedip takipçileriyle paylaşan WABetaInfo, artık Whatsapp gruplarından ayrıldığınız takdirde kimsenin ayrıldığınızı göremeyeceğini, yalnızca grup yöneticisinin haberdar olacağını belirtiyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan aşağıdaki görselde görebileceğiniz üzere herhangi bir gruptan çıkış yaptığınız takdirde Whatsapp, gruptan ayrıldığınızı yalnızca sizin ve grup yöneticisinin görebileceğinin bilgisini veriyor.

Whatsapp Artık Gruptan Çıkanların Bilgisini Vermiyor

Daha önce tıpkı yeni bir mesaj gelmiş gibi numara veya kayıtlı isim yazıyor ve yanında gruptan ayrıldı ibaresi bulunuyordu. Yeni geliştirilen bu özellikle birlikte artık gruptan kimin çıktığını öğrenmek tarih olmuşa benziyor.

Şimdilik testleri yapılan bu özelliğin herkese açık olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak Beta'ya geldiğine göre herkese açık sürümlere gelmesinin de çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerekli miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.