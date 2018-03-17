WhatsApp Gruplarına Açıklama Ekleme Geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemesiyle birlikte grup hakkında açıklama yapabilme özelliğini getiriyor. Bundan sonra hem iOS'da hem de Android'de gruplara açıklamalar konulabilecek ve mesajlaşma daha düzgün bir hal alacak.

Facebook şirketinin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir güncelleme olan 2.18.79 sürümü, WhatsApp gruplarını düzene sokmaya yardımcı olacağı söylendi. Kalabalık gruplar içerisinde oluşan karışık mesajlaşmaların, gruplara getirilecek olan açıklama özelliğiyle son bulacağının altı çizildi. Grup açıklamaları kısmına çeşitli kuralların yazılabileceği kaydedilirken, istenirse kısa birkaç cümleyle grubun tanıtılabileceği de vurgulandı

Bir süredir beta sürecinde olan bu özellik şu an itibarıyla iOS ve Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. Yani WhatsApp'ınızı güncellemenizle beraber gruplara açıklama eklemek mümkün olacak. Böylelikle gruba yeni katılan kişiler grup hakkında çok daha hızlı bir şekilde bilgi alabilecek.

Yeni özellik hakkında gelen ilk yorumların olumlu olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle 20 - 30 kişilik kalabalık gruplara kural getirilmesinde kullanılabileceği ifade edilen bu özelliği, hemen aşağıdaki indir tuşuna basmak suretiyle WhatsApp'ınızı güncelleyerek test edebilirsiniz.