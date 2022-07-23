Whatsapp Gruplarına 'Eski Katılımcıları Görme' Özelliği Geliyor

WhatsApp gruplarında vakit geçirmekten hoşlananlar için uygulama birkaç yeni özellik üzerinde çalışıyor. Önce bir grupta bulunan katılımcıların kapasitesini artıran uygulama, daha sonra tüm üyelere bildirmeden bir gruptan sessizce çıkmanızı sağlayan özelliği geliştirmeye başlamıştı.

Şimdi ise WhatsApp, gruplar için başka bir özellik daha getirmeyi planlıyor. Artık içerisinde bulunduğunuz gruptaki geçmiş katılımcıları görüntüleyebileceksiniz.

Son 60 Gün İçindeki Tüm Katılımcılar Görüntülenebilecek

WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere şirket, Android uygulaması için bu özelliği geliştirmeye başladı ve şu anda bu özelliği iOS uygulaması kullanıcılarına da getirmek için çalışıyor. Geçmiş Katılımcılar özelliği ile WhatsApp kullanıcıları, son 60 gün içinde bir gruptan kimin ayrıldığını veya çıkarıldığını görebilecek.

Whatsapp bu özelliğin nasıl çalıştığını şöyle özetliyor:

"Gelecekte yapılacak bir güncellemede grup katılımcıları listesinin altında yeni bir seçenek görünecek ve bu seçenek insanların geçmişte gruba kimlerin katıldığını görmelerini sağlayacak. Ne yazık ki, bu liste sadece grup yöneticileri tarafından değil, gruptaki herkes tarafından görülebilecek gibi görünüyor ancak bu özellik geliştirilme aşamasında olduğu için özelliğin çalışma şeklinin yayınlanmadan önce değişebileceğini unutmayın."

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.