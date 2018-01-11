WhatsApp Gruplarına Kolayca Sızılabiliyor

Almanya’da yaşayan güvenlik uzmanları, yaptıkları uzun süreli araştırmanın ardından WhatsApp gruplarına sızmanın yolunu buldular. Herhangi bir gruba izin almadan dahil olabilen uzmanlar, WhatsApp’ın yeni şifreleme sistemini de geçmeyi başarmış oldular.

İsviçre’de düzenlenen Real World Crypto isimli güvenlik konferansında sahneye çıkan Almanyalı güvenlik uzmanları, WhatsApp üzerinde buldukları küçük açık sayesinde gruplara istedikleri gibi dahil olabildiklerini söylediler. Fakat bunun yapılabilmesi için WhatsApp’ın sunucularını yönetmek gerektiğinin altını çizen uzmanlar, halihazırda sunucuları yöneten kişilerin, bu açığı rahatlıkla kullanabileceğini de belirttiler.

Uzmanlar, bu açığı kullanarak gruba dahil olan herhangi bir kişinin, grupta yer alan bütün üyelerin bir uçtan bir uca (end-to-end) şifreleme anahtarlarına ulaşabileceğini kaydettiler ve bu kişilerin şifreleme anahtarlarına sahip olmaları sebebiyle gruba dahil olduktan sonraki bütün mesajları okuyabileceklerini aktardılar. Gruba bir kere sızmalarıyla birlikte otomatik olarak anahtarlara ulaşan bu kişilerin, gruptan atılmaları durumunda dahi mesajları görebileceklerinin altı çizilirken, bu açığı kullanmanın oldukça zor olduğu da aktarıldı.

Uzmanların bahsettiği açığı kullanmak için çok iyi korunan WhatsApp sunucularına sızılması gerektiği, bunun da günümüzde tek kişinin yapabileceği kolay bir iş olmadığı söylenenler arasında yer aldı. Yapılan açıklamadan sonra devreye giren WhatsApp’ın sahibi Facebook, böylesine bir açığın olabileceğini kabul ederken, bunun kullanıcılar için herhangi bir problem yaratmadığını da duyurdu.