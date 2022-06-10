Whatsapp Gruplarının Kapasitesi 512 Kişiye Artırıldı

Android, iOS ve Masaüstü için WhatsApp Beta'nın son sürümlerinde kullanıcıların 2 GB'a kadar boyuta sahip belgeleri paylaşmasına olanak tanıyan özelliği yayınladıktan sonra WhatsApp artık daha büyük gruplar oluşturma ve bunlara katılma olanağını nihayet daha fazla kişiye sunuyor.

Geçen ay, Android, iOS ve Masaüstü için WhatsApp Beta'daki gruplara 512 kişiye kadar kişi ekleme özelliği ortaya çıkmıştı ancak ne yazık ki özellik yalnızca sınırlı sayıda beta test kullanıcısı için kullanılabilir olarak kalmıştı. Görünen o ki Whatsapp yetkilileri gerekli test ve düzenlemelerini nihayet tamamladı ve sonunda özelliği uygulamanın en son sürümlerinde tüm kullanıcılara sunuyor.

Daha Geniş Gruplar Son Güncellemeyle Birlikte Artık Whatsapp'ta

Bu ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi nihayet 512 katılımcılı gruplar oluşturmak mümkün ve daha sonradan grup bilgilerini açarak da kişi ekleyebilirsiniz. Özelliğin WhatsApp hesabınız için zaten etkin olup olmadığını doğrulamak istiyorsanız kontrol etmek oldukça kolay. Sadece bir grup oluşturmaya çalışın ve gruba kaç kişinin eklenebileceğini kontrol edin.

Bugünden itibaren Android, iOS ve Masaüstü için WhatsApp'ın en son kararlı sürümlerini yükleyen kişiler bugün daha 512 kişiye kadar büyüklükte gruplar oluşturabilir ve bu gruplara katılabilir. Bu özelliğin bugün içerisinde tüm kullanıcılara sunulmuş olması bekleniyor, bu nedenle Play Store veya App Store'dan uygulamanızı güncellediğinizden emin olun.

Peki ya siz grupların 512 kişiye çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.