WhatsApp Daha Önce Açıklanmamış Güvenlik Açıklarını Tespit Etti

WhatsApp daha önce açıklanmamış altı güvenlik açığını ortaya çıkardı. Güvenlik açıkları, WhatsApp 'güvenlik güncellemelerinin ve ilişkili Ortak Güvenlik Açıkları ve Etkilenmelerin' (CVE) listesini sağlayan güvenlik danışma sitesinde rapor ediliyor. WhatsApp verilerinizi güvende mi? İşte detaylar.

WhatsApp yeni tespit edilen altı güvenlik açığından beşinin aynı gün düzeltildiğini, geri kalan hatanın ise düzeltilmesi birkaç gün sürdüğünü söyledi. Bazı hataların uzaktan dahil edildiğini söylese de WhatsApp, bilgisayar korsanlarının güvenlik açıklarını aktif olarak kullandığına dair hiçbir kanıt bulamadığını söyledi.

Yeni güvenlik açıklarının yaklaşık üçte biri şirketin Bug Bounty Programı aracılığıyla bildirilirken, diğerleri bekleneceği gibi rutin kod incelemelerinde ve otomatik sistemler kullanılarak keşfedildi.

WhatsApp daha güçlü güvenlik için bu siteyi öneriyor

WhatsApp'ın güvenlik amacıyla sunduğu yeni web sitesi, şirketin mesajlaşma uygulamasını hedefleyen güvenlik açıkları konusunda daha şeffaf olma çabalarının bir parçası. Şirket, WhatsApp güvenlik açıklarını izlemek için merkezi bir konum istediğini söylüyor çünkü uygulama mağazası politikaları nedeniyle sürüm notlarında güvenlik tavsiyelerini her zaman detaylandıramıyor.

WhatsApp blog gönderisinde “Şeffaflığa çok bağlıyız ve bu kaynak, daha geniş teknoloji topluluğunun güvenlik çabalarımızdaki en son gelişmelerden yararlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor." dedi ve kullanıcıları şöyle uyardı:

"Tüm kullanıcıların, WhatsApp'larını güncel tutmalarını ve güncelleme mevcut olduğunda en son sürümü kurmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz"