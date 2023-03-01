WhatsApp'ın Haber Bülteni Sekmesinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp'ın Android beta için durum sekmesini haber bültenlerini içerecek şekilde yeniden tasarladığı bildiriliyor.

WABetaInfo'nun haberine göre şirket, durum ve haber bülteni olmak üzere iki farklı bölüm ekleyerek durum sekmesini değiştirmek için çalışıyor. Yeni tasarlanan bu bölümün dikkat çeken tarafı, kullanıcıların abone olduğu haber bültenlerinin doğrudan durum sekmesine dâhil edilmesi ve haber bültenlerinin kullanıcı adına göre aranabilmesi olacak.

WhatsApp Haber Bülteni Sekmesi Nasıl Görünüyor?

Ayrıca durum güncellemeleri Instagram hikâyelerine benzer şekilde yatay bir düzende görüntülenecek. Bir bülten oluşturan ve abone olan kullanıcıların kimliklerinin ifşa edilmesini önlemek için telefon numaraları gizlenecek.

Raporda ayrıca kullanıcıların kimleri takip ettiklerini kontrol edebilecekleri ve başka hiç kimsenin bunu göremeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz ay, mesajlaşma platformunun bilgi yayınlamak için yeni bir özel bülten özelliği üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Bugün gelen raporla birlikte bu özelliği de ilk kez kanlı canlı görebiliyoruz.

Şimdilik bu özelliğin herkese açık şekilde ne zaman sunulacağı belirsiz ancak ilerleyen süreçte özelliğe dair yeni detayları görmeyi umuyoruz.