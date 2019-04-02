WhatsApp Haberlerin Sahte Olup Olmadığını Söyleyecek

Uzun süredir Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında WhatsApp üzerinden yayılan sahte haberler konusunda çalışmalar yürüten Facebook, bugün itibarıyla Hindistan’da haberlerin doğru olup olmadığını söylemeye başladı.

Hindistan, 1 milyarı aşkın nüfusu ile genel seçimlerin en uzun sürdüğü yerlerin başında geliyordu. Hükümet belirlemek adına sandık başına giden Hindistan’da, seçim sonuçlarının belli olması aylar boyunca sürerken, tüm bu süreçte milyonlarca sahte haber üretiliyordu. Üretilen sahte haberlerin yayılma kaynağı ise sosyal medyadan ziyade WhatsApp oluyordu. Birçok Hindistanlı hükümet yetkilisi bu konuya dikkat çekerken, WhatsApp’ın sahibi Facebook da konuya kayıtsız kalmayarak çeşitli güncelleme yapmaya başlamıştı. Yakın zaman önce bir mesajı iletebileceğiniz kişi ve grup sayıları konusunda çeşitli kısıtlamalar getiren mesajlaşma servisi WhatsApp, bugün itibarıyla Hindistan’da bambaşka bir servisi kullanıma sundu.

WhatsApp, Hindistanlı kullanıcılarına mesaj göndererek, haberlerin doğruluğunu sorgulayabilecekleri bir telefon numarasını devreye aldıklarını söyledi. Yapılan açıklamada +919643000888 numaralı telefona WhatsApp üzerinden mesaj atılarak, haberlerin doğruluğunun sorgulanabileceği aktarıldı. İngilizcenin yanı sıra Hintçe, Telugu, Bengali ve Malayalam dillerindeki bilgilerin de doğrulanabilecğeini aktaran WhatsApp, sahte haberlerle savaşta Proto, Dig Deeper Media ve Meedan gibi Hindistan merkezli şirketlerle ortaklık kurduğunu da belirtti.