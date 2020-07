Hareketli çıkartmalar, en çok talep edilen özelliklerden bir tanesiydi. Kullanıcıların sohbet ederken çok sayıda çıkartma kullandığını belirten WhatsApp, geçtiğimiz hafta hareketli çıkartmaları ekleyeceğini duyurmuştu. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hareketli çıkartmalar özelliği kullanıma sunuldu.

WhatsApp, geçtiğimiz hafta birçok özellik duyurmuştu. Bu özelllikler arasında hareketli çıkartmalar, web ve masaüstü sürümü için karanlık mod desteği, karekod (QR kodları) ve grup görüntülü konuşma özelliğinde birtakım iyileştirmeler yer alıyordu. Duyurulan özellikler yavaş yavaş WhatsApp'a eklenmeye başladı.

WhatsApp, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte hareketli çıkartmalar özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Birçok kullanıcı, Telegram'da yer alan hareketli çıkartmaların WhatsApp'a eklenen hareketli çıkartmalardan daha iyi olduğunu belirtti.

WhatsApp'ta hızlı ve pratik bir şekilde hareketli çıkartmalara erişebilirsiniz. Peki, hareketli çıkartmalar özelliği nasıl kullanılır? Hareketli çıkartmalar özelliğini kullanmak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

