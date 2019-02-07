WhatsApp Her Ay 2 Milyon Kullanıcı Yasaklıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma ağı olan WhatsApp'ın önemli isimlerinden banlamalar ile ilgili açıklamalar geldi. Özellikle sahte hesapların otomatik olarak silindiğini belirten WhatsApp, aylık 2 milyonu aşkın kullanıcının banlandığını söyledi.

Özellikle kullanıcı odaklı uygulamalarda spam ve kimlik avı tehlikesi büyük öneme sahipken, WhatsApp'ın bu konuda başarılı olduğu görülüyor. Şirketin yapay zeka sistemi sayesinde otomatik olarak engellenen pek çok sahte hesap bulunuyorken bunların yüzde 20'si kayıt esnasında fark edilmiş oluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan WhatsApp mühendisi Matt Jones, hesapların kayıt sırasında, mesajlaşma esnasında veya diğer kullanıcılar tarafından rapor edildiğinde engellendiğini dile getirdi. "Otomatik veya toplu mesajlaşma hizmet şartlarımızı ihlal ediyorken önceliklerimizden biri de bu tür kötüye kullanımın önlenmesi ve durdurulmasıdır" şeklinde konuşan Jones, sahte hesapların yazılım araçlarının da tespit edilip yasaklandığını söyledi.

Ayrıca IP adresiyle telefon numarası aynı adresi göstermeyen kişilerin, otomatik mesaj atanların ve kayıt sonrası hiçbir zaman WhatsApp kullanmayanların platformdan uzaklaştırıldığı ifade ediliyorken bu şekilde aylık 2 milyon hesabın silindiği bilgisi paylaşıldı.