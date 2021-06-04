Kullanılmayan WhatsApp Hesabı Silinir mi?

WhatsApp hesabı kendiliğinden silinir mi? WhatsApp bir süre kullanılmazsa ne olur? Bu yazıda, WhatsApp hesaplarının silinmesi ile ilgili merak edilen soruların cevabını bulacaksınız.

WhatsApp Hesabı Ne Kadar Süre Kullanılmazsa Silinir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger, en popüler anlık mesajlaşma hizmetleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda gizlilik sözleşmesi ile sık sık gündeme gelen WhatsApp Messenger'da hesap silme ile ilgili merak edilen bir konu bulunuyor.

WhatsApp, bazı durumlarda hesabınızı otomatik olarak silebilir. Bu noktada "uzun süre hareketsizlik" ve "kısa süre hesareketsizlik" olmak üzere iki farklı faktör bulunuyor. Uzun süre hareketsizlik faktöründe WhatsApp, 120 gün boyunca kullanılmayan hesabı otomatik olarak siler. Bunun sonucunda tüm bilgileriniz WhatsApp sunucularından kaldırılır. Bu, telefon numaranızı kullanarak yeniden bir hesap oluşturmanız anlamına geliyor.

Kısa süre hareketsizlik faktöründe 45 gün kuralı bulunuyor. WhatsApp'a 45 gün boyunca girmediğiniz takdirde hesabınız silinebilir. Aynı cihaz üzerinden 120 gün dolmadan WhatsApp'a girerseniz hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

120 günden önce farklı bir cihaz üzerinden hesabınıza giriş yaparsanız hesabınız otomatik olarak silinecektir. Böyle bir durumda hesabınızın çalınma ihtimali göz önünde bulundurulur. Bu sebepten ötürü güvenlik ve gizlilik nedeni ile silme işlemi gerçekleşir. Sonuç olarak 45 gün boyunca kullanmadığınız hesabınıza farklı bir cihazdan giriş yapmamalısınız.

WhatsApp Hesabı Silindiğinde Neler Olur?

Uzun süre kullanılmayan hesaplar otomatik olarak silindiğinde kullanıcılar artık size mesaj gönderemez. Tüm sohbet geçmişi silinir ve daha önce alınan mesajlara erişemezsiniz. Yer aldığınız tüm gruplardan otomatik olarak çıkarılırsınız. Yöneticisi olduğunuz Whatsapp gruplarındaki yöneticilik hakkını kaybedersiniz. Grupta farklı bir yönetici yok ise rastgele olarak bir kişi seçilir.

Hesabınız WhatsApp sunucularından silineceği için profil fotoğrafı ve hakkında kısmı anlık mesjalaşma platformundan kaldırılacaktır. Mevcut WhatsApp ayarlarınız silinecektir. Hesabınız silindiğinde WhatsApp üzerinden aldığınız görseller ve videolar akıllı telefonunuzda yer almaya devam eder.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasındaki hesabınız silindiği takdirde rehberinizdeki kişilere otomatik olarak bildirim gönderilmez. Sohbetler, arkadaşlarınızın WhatsApp sohbet geçmişinde kalmaya devam eder. Sohbet geçmişinin olmaması durumunda kişi listesinde yer almazsınız.