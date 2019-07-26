WhatsApp Hesabınızı Birden Fazla Cihazda Kullanabileceksiniz

WhatsApp'ın, kullanıcıların kendi hesaplarını (aynı telefon numarasıyla) birden fazla cihazda etkinleştirmelerine olanak tanıyacak büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Bildiğiniz üzere herhangi bir telefondan WhatsApp hesabınızı aktifleştirdiğiniz zaman diğer cihazlardan çıkış yapılıyor. Yani tek bir cihaz dışında WhatsApp kullanmak mümkün olmuyor. Ancak görünen o ki Facebook ekibi bu özelliği iptal ederek farklı platformlarda tek hesaptan giriş yapabilmenize olanak sağlayacak.

Halihazırda WhatsApp uygulaması haricinde WhatsApp Web'i veya sistem uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Ancak bundan böyle telefonunuz internete bağlı olmasa bile mesajlaşmaya devam edebileceksiniz. Windows 10 için geliştirilen özel WhatsApp yazılımı sayesinde telefonunuz artık internet bağlantısına sahip olmasa da masaüstünde mesaj gönderip alabileceksiniz.

WhatsApp Web telefon uygulamasını senkronize ederek çalışıyor ve bundan dolayı mobil cihazda aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Artık mesajların her iki platform arasında senkronize edilmesi ve böylece birinden diğerine geçişin olması sağlanacak.