Instagram'ın Sevilen Özelliği Whatsapp'a Geliyor

WhatsApp kısa süre önce kullanıcıların yanıtlarını hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyan emoji tepkilerinin uygulamasına geleceğini duyurdu. Artık WhatsApp'ta bir durum güncellemesini görüntülerken Hızlı Tepkiler özelliği sayesinde hikâyesini görüntülediğiniz kişiye 8 farklı emoji gönderebileceksiniz.

Bu işlevsellik, Instagram ve Messenger gibi Meta'ya ait diğer platformlarda zaten mevcuttu. Tepki seçiminin şimdilik 8 emojiyle sınırlı olduğu söyleniyor. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki WhatsApp, Hızlı Tepkiler özelliğinin geliştirildiğini henüz resmî olarak doğrulamadı.

Whatsapp'a gelen yenilikleri anında takipçileriyle paylaşan WABetaInfo tarafından hazırlanan rapor, popüler mesajlaşma uygulamasının yakında bu özelliğe kavuşacağını ortaya çıkarıyor. WhatsApp'ın tepki olarak kullanmak üzere 8 farklı emoji getirdiği söyleniyor bunlar: gözleri kalpli gülen yüz, sevinçten gözleri yaşarmış yüz, ağzı açık yüz, ağlayan yüz, eli bağlı kişi, alkışlayan eller, parti emojisi ve yüz puan emojisi. Kullanıcıların Hızlı Tepkiler'deki emojileri istekleri doğrultusunda değiştirebileceği de söyleniyor ama bu konuda henüz hiçbir bilgi yok. Rapor "bu özelliğin geliştirilme aşamasında olduğundan" ve gelecekteki yeni bir güncellemede sunulacağından da bahsediyor.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with 👍❤️😂😮😢🙏 and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey — Will Cathcart (@wcathcart) April 14, 2022

Whatsapp, Emoji Tepkilerini Mesajların Ardından Hikâyelere Getiriyor

Yukarıda belirttiğimiz üzere durum veya hikâye güncellemelerine Hızlı Tepkiler, WhatsApp'ın Instagram ve Messenger alanındaki en büyük rakiplerinde zaten mevcut. Bu özellik, kullanıcıların Facebook ve Instagram hikâyelerinde yayınlanan belirli içerikler hakkında nasıl hissettiklerini karşı tarafa göstermelerine olanak tanıyor. Emoji seçildikten sonra ekranda seçilen tepkiye sahip bir animasyon belirecek ve kullanıcı, hikâyesine emoji ile yanıt verdiğinizi belirten bir mesaj alacak.

WhatsApp son zamanlarda mesajlaşma deneyimini geliştirmek için sık aralıklarla yeni özellikler ve güncellemeler yayınlıyor. Şirket kısa süre önce emoji tepkilerinin sohbetlerdeki mesajlara da geleceğini duyurmuştu.

Peki siz Whatsapp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.