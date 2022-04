Instagram'ın Sevilen Özelliği Whatsapp'a Geliyor

WhatsApp kısa süre önce kullanıcıların yanıtlarını hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyan emoji tepkilerinin uygulamasına geleceğini duyurdu. Artık WhatsApp'ta bir durum güncellemesini görüntülerken Hızlı Tepkiler özelliği sayesinde hikâyesini görüntülediğiniz kişiye 8 farklı emoji gönderebileceksiniz.

Bu işlevsellik, Instagram ve Messenger gibi Meta'ya ait diğer platformlarda zaten mevcuttu. Tepki seçiminin şimdilik 8 emojiyle sınırlı olduğu söyleniyor. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki WhatsApp, Hızlı Tepkiler özelliğinin geliştirildiğini henüz resmî olarak doğrulamadı.

Whatsapp'a gelen yenilikleri anında takipçileriyle paylaşan WABetaInfo tarafından hazırlanan rapor, popüler mesajlaşma uygulamasının yakında bu özelliğe kavuşacağını ortaya çıkarıyor. WhatsApp'ın tepki olarak kullanmak üzere 8 farklı emoji getirdiği söyleniyor bunlar: gözleri kalpli gülen yüz, sevinçten gözleri yaşarmış yüz, ağzı açık yüz, ağlayan yüz, eli bağlı kişi, alkışlayan eller, parti emojisi ve yüz puan emojisi. Kullanıcıların Hızlı Tepkiler'deki emojileri istekleri doğrultusunda değiştirebileceği de söyleniyor ama bu konuda henüz hiçbir bilgi yok. Rapor "bu özelliğin geliştirilme aşamasında olduğundan" ve gelecekteki yeni bir güncellemede sunulacağından da bahsediyor.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with 👍❤️😂😮😢🙏 and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey