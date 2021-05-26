WhatsApp Hindistan Hükümetine Dava Açtı

WhatsApp Hindistan hükümeti ile mesajlaşmaların paylaşılması konusunda fikir ayrılığına düştü. Geçtiğimiz aylarda çıkan yasa sonrasında kullanıcı gizliliğinin ortadan kalkacağını dile getiren WhatsApp, bunu engellemek adına yasayı hukuk makamlarına taşımaya karar verdi.

Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son günlerde gizlilik konusuyla gündemden düşmüyordu. Yayınlayacağı yeni gizlilik sözleşmesi kuralları sebebiyle pek çok ülke tarafından eleştirilen WhatsApp, bu sefer farklı bir adım attı. Kullanıcılarını korumak için harekete geçen şirket, Hindistan hükümetine dava açtığını duyurdu.

Hindistan'da geçtiğimiz aylarda yeni bir yasa yürürlüğe girmişti. Yasa uyarınca hiçbir mesajlaşma uygulaması uçtan uca şifreleme kullanamaz hale geliyordu. Mesajlar şifrelenmeden depolanmalıydı ve istenildiğinde tüm bilgiler Hindistan yetkilileri ile paylaşılmalıydı. Yani Hindistan, istediği zaman istediği kişinin mesajlarına direkt erişim hakkını elde etmeye çalışıyordu.

Yasanın çıkmasının ardından bu hafta itibarıyla tüm sosyal medya platformlarının ve uygulamaların bu özelliği devreye sokmaları gerektiği bildirildi. Yapılan bildiriden sonra harekete geçen WhatsApp, konuyu yargıya taşıdı. Hindistan hükümetine karşı dava açan şirket, kullanıcıların verilerinin verilemeyeceğini belirtti.

WhatsApp Hindistan Hükümeti ile Yargıda Karşı Karşıya

WhatsApp tarafından dava açılan yasayla birlikte Hindistan'da uygulanması gereken kurallar, aşağıdaki gibi değişmişti.

Platformda yayınlanan içerik için davalardan dokunulmazlığın kaldırılması.

Yayından kaldırma ve devlet kurumlarından gelen yardım taleplerini ele almak için daha kısa zaman çizelgeleri.

Servisin Şikayet Görevlisinden gelen taleplere zamanında cevap vermemesi nedeniyle olası cezai kovuşturması.

Hizmet / Şirket bünyesinde Hindistan'da istihdam edilmesi gereken kişiler: Hindistan'daki yasal görevlilerle sürekli iletişim halinde olan Baş Uyumluluk Görevlisi. Kolluk kuvvetleri ile 7/24 irtibatta olacak bir İrtibat Görevlisi. Talep edilen kaldırma ve elde etme konularını takip edecek bir Şikayet Görevlisi.

Kullanıcıların, devlet tarafından verilen kimlik belgelerini kullanarak bu tür platformlarda kimliklerini gönüllü olarak doğrulamasına izin verme.

Mesajları oluşturan kişinin platformlarında izlenebilirliğini sağlayın ve hükümetin mesaj içeriği için talepte bulunmasına izin verin.

Sakıncalı içerikleri ve daha önce kaldırılan bilgilerle tam olarak aynı olan içerikleri belirlemek ve kaldırmak için otomatik araçların etkinleştirilmesi

Facebook ise konu hakkında harekete geçerek, konuyu yargı makamlarına intikal ettirdi. Şirket açtığı davada, Hindistan Anayasası içerisinde herkesin mahremiyet hakkının olduğu maddesinin yer almasına dikkat çekti. Mahremiyet hakkı sebebiyle mesajlaşların herhangi bir kimse tarafından okunmaması ya da erişilememesi gerektiği hatırlatıldı. Bu sebeple şirketin yeni yasadaki kurallara uyamayacağı bildirildi.

Konu hakkınd açıklama yapan Facebook sözcüsü ise şunları aktardı: "Hükümetin bizden sohbet izini sürmelerinin talep etmesi, gönderilen her mesajın parmak izinin alınmasının bizden istenmesi anlamına gelmektedir. Bu da platformdaki mesajların uçtan uca şifrelenmesini bozarak insanların gizlilik hakkını temelden çiğnemektir. Kullanıcılarımızın gizliliğini ihlal eden taleplere karşı çıkıyor ve dünya çapında sivil toplum örgütleri ve uzmanlarla birlikte hareket ediyoruz."