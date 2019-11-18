WhatsApp'ı Güvenlik Riskine Karşı Hemen Güncelleyin!

Yakın zamanda WhatsApp'ı güncellemediyseniz hemen şimdi yeni güncellemeyi kurmalısınız. Facebook, mesajlara ve dosyalara uzaktan erişim sağlanabilen bir açığın ortaya çıktığını duyurdu.

Facebook tarafından bulunan yeni bir WhatsApp açığına göre hackerların hazırladığı video, telefonunuzdaki tüm verilerin kopyalanmasına sebep oluyor. Potansiyel olarak binlerce kullanıcıyı etkileyen bu açık, WhatsApp for Business'ın normal sürümünde ve Enterprise sürümünde ortaya çıktı.

Fakat ABD'li sosyal medya devi tarafından yayınlanan yeni sürüm sayesinde bu açığın kapatıldığı belirtildi. Facebook, güvenlik konusundaki bir danışma belgesinde şunları açıklıyor:

"WhatsApp kullanıcısına özel hazırlanmış bir MP4 dosyası gönderilerek yığın tabanlı bir arabellek kopyalanması yaşanabilir. Sorun, bir MP4 dosyasının meta verilerini ayrıştırmasını sağlıyor ve bir DoS veya RCE'ye neden olabiliyordu."

Güvenlik riski taşımamak için yalnızca telefonunuza uygun güncellemeler olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca Facebook, aşağıdaki WhatsApp sürümlerinin savunmasız olduğunu dile getirdi: