WhatsApp'ı Kötü Amaçlı Kullananlara Hukuki Cezalar Geliyor

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, dünyanın en popüler çapraz platform mesajlaşma servisi. Bundan dolayı WhatsApp içerisinde pek çok dolandırıcı, reklam, spam hesapları da bulunuyor. Ancak bu hesaplara hukuki işlemler kapıda.

Facebook, mesajlaşma platformunun kötüye kullanılmamasını ve yanlış bilgi yayılmasını engellemek amacıyla birkaç güvenlik adımı atmak zorunda kaldı. Bundan böyle şirketler de dahil olmak üzere WhatsApp'ı kötü niyetli kullanan hesaplara hukuki yaptırımlar gelecek.

WhatsApp kısa süre önce uygulamasının değiştirilmiş sürümlerini çalıştıran kullanıcıları engelledi ve spam mesajla mücadele etmek için milyonlarca hesabı banladı. Hatta söylentilerin platformda hızla yayılmasını önlemek amacıyla çoklu mesajlara da sınır getirmeyi ihmal etmedi. Örneğin Hindistan'da dijital pazarlamacılar, WhatsApp üzerinden çoklu mesaj atıyor ve hiç para harcamadan müşteriye erişebiliyor.