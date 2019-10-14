WhatsApp için Karanlık Mod Resmileşti (Hangi Telefonlara Gelecek?)

WhatsApp, uzun zamandır beklenen 'Karanlık Mod' özelliğini yakın zamanda kullanıma sunacak. Gelen ilk bilgilere göre Android 10'a ve iOS 13'e sahip akıllı telefonların genelinde karanlık mod güncellemesi bekleniyor.

Halihazırda beta özelliği kapsamında karanlık modu test eden WhatsApp, özelliği test aşamasından çıkarmaya hazırlanıyor. İşte WhatsApp’a yapılacak güncellemeler hakkında bilmeniz gereken önemli şeyler:

WhatsApp, 'Karanlık Mod' özelliği kapsamında uygulamanın renk düzenini gece mavisi olarak ayarlıyor. Ayrıca temayı değiştirmek için uygulamanın telefonun varsayılan ayarını otomatik olarak tanımasına yardımcı olacak bir "sistem varsayılanı" seçeneği de yer alıyor.

Beta sürümlerindeki tüm özellikler, sabit bir sürüme bağlı kalmadan ve hatasız olarak sunulmak isteniyor. Ancak WhatsApp'ın karanlık modunda hala renk uyumu sağlanamadığı da iddia ediliyor. Son beta güncellemesinde sohbet kutusundaki koyu renkli baloncuklar kullanıcılar tarafından beğenilmemiş.

WhatsApp'a Kendini Yok Eden Mesajlar Geliyor

Klasik karanlık temalardan farklı olarak koyu siyah rengi tercih etmeyen WhatsApp'ın karanlık tema güncellemesi almasına az bir zaman kaldığını söylemek mümkün. Özellikle gece kuşlarının hoşuna gidecek karanlık modun haricinde kendini yok eden mesajlar da sunulacak. Bu özellik kapsamında istediğiniz mesajlara zamanlama ayarlayabilecek ve belli süre geçtikten sonra yok edebileceksiniz.