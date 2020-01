WhatsApp için Yolun Sonunu Getiren Güncelleme

Yaklaşık 1,5 milyar kullanıcıya sahip olan ve en büyük iletişim ağlarından birisi konumundaki WhatsApp, 2012 yılında yaptığı açıklamada platformu parasal faydalar sağlamak veya kullanıcı verilerini toplamak için kullanmayacağına dair söz vermişti. Ancak sözünde durmadı.

WhatsApp'ın kurucuları, şirket 2014 yılında Facebook tarafından satın alındıktan sonra yönetimden ayrılma kararı almışlardı. Yönetimde tek başına söz sahibi olan Zuckerberg, iş stratejilerini kullanmaya başladı. Ve WhatsApp için kullanıcıların hiç de hoşuna gitmeyen yeni bir güncelleme geldi.

Facebook'un yayınları ve videoları reklamlarla bölmesinden sonra Mark Zuckerberg ve ekibi benzer bir uygulamayı WhatsApp için de başlatıyor. Hikayeler olarak da bilinen durum bölümünde artık reklamlar da yer alacak.

Güncellemenin duyurulmasının ardından bazı WhatsApp kullanıcıları, uygulamayı terk etme çağrısında bulunurken bazı WhatsApp kullanıcıları da Telegram uygulamasını kullanma çağrısında bulunuyor.

How will you react to the Status Ads update? I said "I will leave WhatsApp". What do you think? https://t.co/u2rPTXkqWB via @MetroUK