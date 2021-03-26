WhatsApp İhbar Özelliği Yolda: Ne İşe Yarayacak?

WhatsApp ihbar özelliği ile güncellenecek. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp'ın yeni özelliği gün yüzüne çıktı.

WhatsApp İhbar Özelliği Geliyor

WhatsApp kullanıcıları çok yakında WhatsApp yetkilileri ile iletişime geçebilecek ve yaşadıkları sorunu dile getirebilecek. WhatsApp'ta bir sorun yaşadığınızda uygulama içi destek adı altında bir özellik sayesinde yaşadığınız sorunu şirkete ayrıntılı bir şekile yazarak gönderebileceksiniz.

WABetaInfo'nun raporuna göre WhatsApp, belirli Android beta test kullanıcılarına "Uygulama İçi Destek" adlı özelliğini sunmaya başladı. Bu özellik, kullanıcıların herhangi bir hatayı bildirmesine izin verecek ve şirket yetkilileri sorun hakkında kullanıyla iletişime geçecek.

Android WhatsApp Beta kullanıcısı iseniz özellik size de açılmış olabilir. Özelliğin açılıp açılmadığına "Ayarlar> Yardım> Bize Ulaşın" kısmına giderek kontrol edebilirsiniz.

WhatsApp Uygulama İçi desteği, kullanıcıların herhangi bir sorunu doğrudan WhatsApp'a bildirmesine veya herhangi bir sorun olması durumunda destek çalışanları ile sohbet etmesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar 'Bize Ulaşın' sohbet kutusuna bir mesaj girdikten sonra, mesaja cihaz bilgilerini dahil edip etmeme seçeneğine sahip olacaklar. Bu, cihazın model numarası ve ayarları gibi teknik ayrıntıları içermekte. İsterseniz bu bilgileri paylaşmadan sadece sorunu da aktarabileceksiniz.

En son gelen rapor, destek bildirimlerinin bir grup sohbetinde yanıtlanacağını öne sürüyor. Kullanıcılar gruba katılıp katılmama seçeneğine sahip olacak. Rapor, sorun çözüldüğünde WhatsApp destek sohbetinin kapatılacağını ileri sürmekte.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı halen bilinmezliğini korumakta. Ancak çok yakın bir zamanda özelliğin getirileceğini tahmin etmekteyiz. Özelliğin test aşamasının ardından kullanıma açılması bekleniyor. WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz?

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Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.

Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp her geçen gün yeni özellikler ile güncellenmekte. Hemen aşağıdan WhatsApp'a gelmesi beklenen bir başka yeniliğe de göz atabilirsiniz.