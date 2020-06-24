WhatsApp ile Para Gönderme Özelliğine Merkez Bankası Engeli

Son zamanlarda hızlı genişleyen dijital ödeme sektöründe yer edinmek isteyen WhatsApp, bir süredir platform içerisinden para gönderimi ve para alımı özelliklerinin üzerinde çalışıyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde Brezilya'da kullanıma sunulan özellik, Brezilya Merkez Bankası tarafından askıya alındı. Peki WhatsApp ile para gönderme özelliği neden bu sorunlarla karşılaştı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

WhatsApp ile Para Gönderme Neden Askıya Alındı?

WhatsApp tarafından 15 Haziran 2020 tarihinde kullanıma sunulan özellikle birlikte kullanıcılar yalnızca birkaç tık ile birbirlerine para gönderme olanağına sahip olmuştu. Öte taraftan bu özellik rekabetçi ortamın sürdürülmesini engellediği sebebi ile Brezilya Merkez Bankası tarafından askıya alındı.

2018 yılından bu yana Hindistan'da da testleri süren özellik, yine aynı sebepten dolayı Hindistan sınırlarında kullanıma sunulamıyor.

Brezilya Merkez Bankası yayınladığı kararda Visa ve MasterCard'a ödeme hizmeti aracılığı ile gerçekleşen işlemleri hemen geçerli olmak üzere durdurma emri verdi. Kurum, aksi yönde atılacak adımların ağır para cezaları ile sonuçlanacağını da belirtti. Tabii bu noktada bir yasaklamanın olmadığını, risk değerlendirmesi açısından bir inceleme sağlayabilmek adına askıya alındığını belirtelim.

Bu süreçten sonra hizmet tekrar aktif hale dönebileceği gibi iki haftalık kısa macerasına bir son vermek zorunda da kalabilir. Peki siz WhatsApp tarafından sunulan bu hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gündelik yaşamı kolaylaştırıcı bir adım mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.