WhatsApp, İletilen Mesajları Gösterecek Bir Özelliği Test Ediyor

Aylık 1.5 milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, spam mesajlara karşı önlem almaya hazırlanıyor. Şirket, test ettiği yeni özellikle, iletilen mesajların üzerine "iletildi" ibaresi koyacak.

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, son dönemde hayata geçirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor.

Gönderilen mesajların silinebilmesi, gerçek zamanlı konum paylaşma ve yeni emojiler gibi yenilikler uygulamanın işlevselliğini önemli ölçüde artıran şirket, son olarak görüntülü grup sohbeti özelliğini Android platformunda kullanıma sunmuştu.

Gadgets 360 'tan alınan bir rapora göre, popüler uygulama iletilen mesajları görebileceğiniz bir özelliği test ediyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, eğer bir kişi size mesaj ilettiği takdirde, söz konusu mesajın üzerinde “iletildi” ibaresi yazacak.

Yeni özellikle birlikte spam mesajlara ve sahte haberlere karşı önlem almak isteyen WhatsApp, platformu çok daha güvenli bir yer yapmak için önemli bir adım atmış oldu.

Bazı Android kullanıcılara sunulan özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.