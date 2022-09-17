Whatsapp İlk Filmini Tanıttı: Naija Odyssey

Bu haftanın başlarında Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu, 21 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak olan WhatsApp tarafından yapılan ilk orijinal filmin fragmanını yayınladı.

Filmin, Yunanistan'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen NBA basketbol yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun gerçek bir hikâyesi olduğu söyleniyor. YouTube fragman açıklaması ayrıca filmin bize oyuncunun hayatını ve etrafındaki dünyayı anlattığını ve onun kim olduğunu insanlara gösterdiğini belirtiyor.

Naija Odyssey.



Across worlds.

Across cultures.

Across identities.



The cross-culture story of Giannis.



Streaming Sept 21 on @PrimeVideo

🇳🇬 x 🇬🇷 pic.twitter.com/hEVk04FHHf — WhatsApp (@WhatsApp) September 16, 2022

Whatsapp'ın İlk Filmi Antetokounmpo'nun Hayatını Ele Alıyor

TechCrunch'a göre Naija Odyssey, uzun metrajlı bir filmden ziyade bir kısa film. Bununla birlikte WhatsApp'ın filmi üretme konusundaki tuhaf kararı, mesajlaşma platformunun Antetokounmpo ile bu yılın başlarında uzun vadeli bir anlaşma imzalamasıyla bağlantılı gibi görünüyor.

Variety'nin yakın tarihli bir raporu, bu filmin "Antetokounmpo'nun dünya çapındaki şöhretinden" yararlanan bir "anlaşmalı marka içeriği" olduğunu doğruluyor. WhatsApp'ın insanları bir araya getirebileceğini ustaca ima etmeyi amaçlıyor.

WhatsApp'ın küresel pazarlama sorumlusu Vivian Odior, Variety'ye yaptığı açıklamada, "'Naija Odyssey', WhatsApp'ın çok yönlü yaşamlarımızı kucaklamamıza nasıl yardımcı olduğunu pekiştiren bir hikâye." dedi. Kısa filmin 12 dakikalık bir süreye sahip olduğu söyleniyor ve YouTube ve Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Naija Odyssey Fragmanı