Whatsapp İlk Filmini Tanıttı: Naija Odyssey

Bu haftanın başlarında Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu, 21 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak olan WhatsApp tarafından yapılan ilk orijinal filmin fragmanını yayınladı.

Filmin, Yunanistan'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen NBA basketbol yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun gerçek bir hikâyesi olduğu söyleniyor. YouTube fragman açıklaması ayrıca filmin bize oyuncunun hayatını ve etrafındaki dünyayı anlattığını ve onun kim olduğunu insanlara gösterdiğini belirtiyor.

