WhatsApp'ın Artık 2 Milyardan Fazla Kullanıcısı Var

WhatsApp geçtiğimiz gün 2 milyar kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı. WhatsApp, Haziran 2018'de 2,5 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook'un ardından şirketin en büyük ikinci platformu olmayı başardı.

Mobil mesajlaşma uygulaması ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürüldü ve 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolar karşılığında satın alındı. 2017 yılında 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan WhatsApp, bu konuda kullanıcı mesajlarını şifrelemenin önemine vurgu yapıyor.

WhatsApp dünyanın en popüler sohbet uygulaması olmasına rağmen pek çok ülkede tartışılır bir konumda. Uygulamanın kurucu ortakları Brian Acton ve Jan Koum, 2018'de Facebook'tan ayrılmıştı. Şirketten ayrılma nedenleri ise WhatsApp'tan para kazanma amacıyla uygulamaya reklamların dahil edilecek olmasıydı.

WhatsApp'ın Uçtan Uca Şifrelemesi Ne Kadar Güvenli?

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, şirketin şifrelemeyi devre dışı bırakmak gibi bir planının olmadığını söyledi. CEO verdiği demeçte, “İnsanlar tarih boyunca birbirleriyle özel olarak iletişim kurabildiler ve bunun modern bir toplumda ortadan kaldırılması gerektiğini düşünmüyoruz” dedi. Ancak CEO WhatsApp'ın meta verilerini bir araştırma için gerekirse sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.